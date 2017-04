Grupo NotreDame Intermédica assina acordo para compra do Hospital Nova Vida, em Itapevi

O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) acaba de anunciar a assinatura de compra do Grupo Nova Vida, que consiste na incorporação do Hospital e Maternidade Nova Vida, em Itapevi, e de mais três Centros Médicos, dois localizados em Jandira e outro em Cotia, na Grande São Paulo.

Esta é a sexta aquisição do Grupo NotreDame Intermédica em pouco mais de um ano. A transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e condições contratuais.

Fundado em 1984 na cidade de Itapevi (Grande São Paulo), o Hospital Nova Vida possui 70 leitos, unidade de UTI e atendimento de emergência em pronto-socorro. Tanto o Hospital como os Centros Médicos fazem parte do Grupo Nova Vida e são referência em atendimento médico-hospitalar e ambulatorial na Zona Oeste da Região Metropolitana, com credenciamento dos principais planos de saúde.

Irlau Machado Filho, presidente do Grupo NotreDame Intermédica, explica que o crescimento por meio de aquisições e investimento em Rede Própria tem se mostrado eficiente ao longo dos últimos anos e contribuído significativamente para a consolidação do Grupo no setor de Saúde Suplementar no Brasil. “Esta estratégia tem papel fundamental para que possamos continuar oferecendo planos de saúde de qualidade a um preço justo. Temos nos mantido na contramão do setor graças a uma gestão que aposta na qualidade do atendimento a um preço acessível. Nosso modelo tem nos permitido oferecer planos de saúde até 20% mais baratos que os da concorrência”, ressalta o presidente do GNDI.

Cronograma de aquisições do Grupo NotreDame Intermédica:

Novembro de 2015 – Conclui a aquisição do Grupo Santamália Saúde, um dos principais da região do ABCD Paulista, englobando os Hospitais Bosque da Saúde e Montemagno, 17 Centros Clínicos, cinco unidades de pronto atendimento e 250 mil vidas.

Dezembro de 2015 – Concluiu a compra do Hospital Family, em Taboão da Serra.

Setembro de 2016 – Anuncia a aquisição dos ativos da Unimed ABC, com uma carteira de 70 mil vidas, além de um hospital com 110 leitos, cinco Centros Clínicos e duas Unidades de Pronto Atendimento 24 horas.

Janeiro de 2017 – Compra o Hospital Samci, o primeiro Hospital do Grupo no Rio de Janeiro, com duas unidades localizadas no bairro da Tijuca. O Hospital possui o total de 80 leitos, sendo 17 em UTI pediátrica e oferece internações clínicas e cirúrgicas, além de possuir ambulatório e Pronto Atendimento infantil 24 horas, consultas eletivas em diversas especialidades, exames e serviços de suporte diagnóstico.

Fevereiro de 2017 – Anuncia a aquisição do Hospital São Bernardo, que engloba três unidades localizadas na região do ABC Paulista: Hospital São Bernardo; Hospital Baeta Neves e Centro Clínico São Bernardo.

Abril de 2017 – Assinatura de compra do Hospital Nova Vida, em Itapevi, que engloba também três Centros Médicos na mesma região.

Confira Matéria da Folha de São Paulo !!!