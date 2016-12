Morre aos 41 anos, o vereador Luciano de Oliveira Farias "Bolor"

Em 2016, Bolor foi candidato à reeleição como vereador de Itapevi, pelo PSD. Segundo informações, ele estava internado há cerca de três semanas, com diagnóstico de câncer no pâncreas. O quadro se agravou muito rápido, e ele acabou sendo vítima de uma bactéria no coração, culminando com a falência múltipla dos órgãos.

Bolor exerceu cinco mandatos consecutivos no Legislativo - 1997-2000; 2001-2004; 2005-2008; 2009-2012; 2013-2016. Ele também presidiu a casa no biênio 2011/2012. Em 1º de janeiro de 2017, seu nome já havia sido confirmado pelo prefeito eleito, Igor Soares, como novo secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente em Itapevi.

Bolor tinha 41 anos e deixa a esposa Paula Pezzoni Schekiera (jornalista) e dois filhos pequenos, Gustavo, de 6 anos e Laura, de 4 anos.

O início do velório está previsto para as 00h00 desta sexta-feira na Câmara Municipal de Itapevi. Ainda não há horário previsto para o enterro.

Foto: Nilton Ramos