A pouco mais de uma semana da festa de aniversário da cidade, prefeitura causa transtornos no estádio municipal da cidade.

Os preparativos para a festa de aniversário de Itapevi, a pouco mais de uma semana do evento, vem causando transtorno ao único estádio profissional e equipado da cidade reformado a pouco mais de um ano.

A colocação das estruturas para abrigar o acontecimento festivo, que deveria ser mais profissional, ocorre de maneira errada e desnecessária, pois os equipamentos são montados geralmente há 48h de qualquer empreendimento dessa natureza.

As queixas de clubes, jogadores e a própria população em geral chegaram à nossa redação. "Esse estádio inaugurado a pouco mais de um ano com uma reforma que custou aos cofres publico cerca de mais de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão), agora você imagine com esses equipamentos pesados que estão sendo colocado sobre a grama sintética está prejudicando e estragando o nosso campo onde teremos campeonatos abertos a partir de março já, e estamos sem usar o campo a mais de uma semana...pra quê um negócio desses aqui, no meio do campo, com tanto lugar mais apropriado na cidade pra armar esse material?", é de causar revolta.

Outro protesto nos chegou de um secretario, que preferiu não se identificar com medo de represálias. "Não tenho nada contra a festa, pelo contrário, acho bom a prefeitura realizar a comemoração do aniversário da cidade. Até parabenizo pelo evento, mas, aqui no meio do campo de futebol que custou o olho da cara, ninguém liga. Isso traz sérios prejuízos a cidade. Depois do termino quem pagara pelos estragos causados ali serão o povo. Sem contar que estão mexendo com uma movimentação de terra na lateral do estádio que é uma Área de Proteção Permanente (APP), uma área de várzea de rio, mas não ligam e ignoram, só pensa nos seus projetos", reclama.

A reportagem do itapevinoticias.com.br pode perceber, que a escassez de estacionamento naquele perímetro, cria embaraços ainda maiores à população. No mínimo, ao realizar esse tipo de escolha, caberia ao poder público fazer uma consulta às partes envolvidas na questão. Afinal, a cidade tem dezenas de opções mais interessantes e apropriadas para se fazer festas desse porte.

