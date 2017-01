Secretária de Itapevi se empenha muito.... só que em Carapicuíba

Itapevi vem novamente passando por transtornos, enchentes, desmoronamentos, desalojados, desabrigados... enfim... precisando muito do apoio de todos... inclusive da Secretaria de Habitação do município.

Só que a Secretária, Sônia Esteves (Professora Sônia), está MUITO mais preocupada em angariar apoio e ajudar o município vizinho, de Carapicuíba. O qual todos sabem que é sua verdadeira casa.

Professora Sônia esta se empenhando ao máximo, participando de manifestações contra o aumento das tarifas de ônibus junto com lideranças... pasmem... de Carapicuíba. Vale lembrar que Itapevi MANTEVE a tarifa. (ô Dona Sônia, porque não nos ajuda?, heim? Atá! Tá nem aí pra Itapevi).

Aqui não realizou nenhuma ação, mesmo ocupando um cargo de Secretária de Habitação com políticas públicas voltada a moradias. Estranho mesmo é o prefeito Igor Soares, que sempre fez questão de tecer críticas ácidas a administração anterior, dizendo que governaria com secretários do município, valorizando o potencial e os que realmente conhecessem a realidade de nossa cidade.

Daí então nomeia uma secretária que possui EFETIVAMENTE outros objetivos e aposto que ela nem conhece os bairros de Itapevi, muito menos seus problemas.

Igor Soares, vou te lembrar, durante seus 4 anos de mandato, de todas as promessas que o senhor fez. Quero ajudar Itapevi. Vou mostrar à população os acontecimentos positivos e negativos. Estou de OLHO!!!

Nilton Ramos