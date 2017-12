Rede Globo e Prefeitura de Carapicuíba realizam “Arte na Rua de Natal” e levam música para a população

Dezembro é sinônimo de celebração. Por isso, a Rede Globo em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba realiza o “Arte na Rua de Natal”. A iniciativa leva apresentações musicais gratuitas para o público que circula diariamente nas ruas.

Na quarta-feira (13), a partir das 11 horas, quem passa pelo Calçadão de Carapicuíba vai contar com as apresentações de artistas como Elvis da Paulista, Bernadete França, Retirante Cósmico, além de poesia com Daniel Viana (Guardanapos Poéticos).

O “Arte na Rua” é uma iniciativa da Globo que valoriza a arte, levando cultura e entretenimento gratuitos para o cotidiano da população de São Paulo e da Grande SP. Desde 2014, o projeto já teve 14 edições, 160 atrações, 422 apresentações e esteve em mais de 100 lugares.

Neste mês, 18 grupos farão apresentações em 12 locais (estações de metrô, CPTM, terminal rodoviário Tietê e nas ruas) em São Paulo, Carapicuíba, Osasco, Santo André e São Caetano.

“A Prefeitura tem realizado eventos para a família carapicuibana e toda parceria é importante para ampliar essas atividades. Por isso, apoiamos o “Arte na Rua” da Rede Globo e estamos felizes pela nossa cidade receber essa iniciativa, principalmente nessa época do Natal. Este ano, Carapicuíba já teve o evento A Rua é Sua no Dia das Crianças e foi um sucesso”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Serviço

Arte na Rua de Natal

13/12 – quarta-feira

CALÇADÃO CARAPICUÍBA

11h – Elvis da Paulista

12h – Bernadete França

13h – Retirante Cósmico

***11h30 às 13h30 – poesia com Daniel Viana (Guardanapos Poéticos)

Confira a programação completa em sp.globo.com/natal

Programação gratuita e livre