Jandira vai intensificar vacinação contra febre amarela

Entre os dias 29 de novembro e 29 de dezembro, as unidades de saúde de Jandira vão disponibilizar aos moradores a vacinação contra a febre amarela. A cidade, que não possui registros da doença, está incluída na lista de municípios da região que terão reforço na aplicação das vacinas.

Além do atendimento de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde – que será estendido até às 19h –, a Prefeitura vai disponibilizar outros nove pontos de vacinação contra a doença, que funcionarão neste final de semana (02 e 03 de dezembro) e no sábado seguinte (09 de dezembro), das 8h às 17h. A lista completa de locais está no final deste informe.

A meta da Secretaria de Saúde é de vacinar toda a população que não estiver no grupo de contraindicados (menores de 9 meses, mães amamentando crianças de até 6 meses de vida, gestantes, imunodeprimidos e pessoas com reação alérgica a proteína de ovo) de forma preventiva.

“Trata-se de uma medida preventiva, uma vez que não há nenhum registro dessa doença, seja em humanos, seja em macacos. E estendemos a vacinação pelo mês de dezembro, incluindo alguns finais de semana, para atender a toda a população”, destacou a secretária de Saúde, Jaqueline de Pascali.

A Secretaria de Saúde informa que a vacina é aplicada em dose única, não sendo necessária aplicação de reforço em quem já recebeu a dose. O setor ressalta que, moradores que forem viajar para áreas de risco, devem ser vacinados 10 dias antes da viagem.

Já a Unidade de Controle de Zoonoses orienta aos moradores que, caso encontrar algum macaco doente ou morto, não devem entrar em contato com o animal. Orientações devem ser obtidas diretamente com o setor, pelo telefone 4789-4280.