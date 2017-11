Prefeitura de Jandira prepara grande festa para o aniversário da cidade

Na próxima sexta-feira (08/12), a Prefeitura de Jandira irá realizar uma grande festa para comemorar o aniversário de 54 anos de emancipação político-administrativa da cidade. A festa irá acontecer na Praça Aniello Gragnano, no Centro, das 18 às 21h, e irá contar com diversas atrações para a população.

Estão agendadas apresentações culturais – Dança, Música e Teatro –, além da exibição de dois documentários fomentados pelo Fundo Municipal de Cultura, relacionados a ações artísticas e às histórias da cidade ao longo de mais de cinco décadas.

A festa também terá um grande bolo especial de aniversário. E para fechar a noite com chave de ouro, será inaugurada a decoração especial de Natal na praça, com a chegada do Papai Noel. (confira, no quadro abaixo, a programação completa)

Programação da Festa de Aniversário de Jandira

Onde: Praça Aniello Gragnano – Centro

Horário: das 18 às 21h