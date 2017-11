Carapicuíba oferece velório gratuito aos munícipes

Por iniciativa da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, os munícipes com renda mensal de até três salários mínimos, agora podem velar seus familiares em local adequado de forma gratuita - no Velório Municipal. O benefício já atendeu mais de 40 pessoas e foi integrado ao Auxílio Funeral que, além do velório, oferece transporte, atendimento específico, caixão e taxa de sepultamento.

Para integrar a ajuda, a família deve ir até o setor do Plantão Social, localizado na Secretaria de Assistência Social, apresentar a certidão de óbito lavrada no cartório da cidade de falecimento ou residência e preencher a documentação. Após, o comprovante de permissão é emitido e o munícipe já pode apresenta-lo em uma das funerárias parceiras da Prefeitura – Funerária São Paulo ou Funerária Carapicuíba – os serviços serão realizados gratuitamente.

Segundo Neusa Lucas da Silva, assistente social e coordenadora do Auxílio Funeral, o Plantão Social está instalado em sala reservada, garantindo atendimento acolhedor e humanizado às famílias fragilizadas pela perda de um ente querido. “Essas famílias chegam aqui muito abaladas, tristes. O que fazemos é tentar minimizar esse sofrimento oferecendo conforto e apoio nesse momento difícil”, afirma.

Caso o óbito ocorra depois das 17 horas ou em finais de semana e feriados, o responsável deve procurar diretamente o Velório Municipal.

“Velar o ente querido é uma forma que a família e amigos encontram de se despedir e prestarem suas homenagens. Para muitas pessoas, o velório é importante para o processo de luto, pois ajuda a expressar a dor da perda”, conclui a coordenadora.

O Plantão Social atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na av. Celeste, 178 – Centro. O Velório Municipal atende de domingo a domingo, 24 horas por dia, na av. Rui Barbosa, 2378 – Centro.

Para mais informações ligue: 4164-1217.