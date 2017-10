Jandira lança Projeto Padrinho Legal

Representantes do Fórum, da Prefeitura e da Câmara Municipal de Jandira participaram, na última sexta-feira (20/10) do lançamento do Projeto Padrinho Legal, no Tablado Municipal. A iniciativa é da Vara da Infância e Juventude do Poder Judiciário local, em parceria com o Poder Executivo, visando oferecer formas de apadrinhamento de crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente na Casa da Criança Nonna Irma, que é uma casa abrigo mantida pela Prefeitura.

Na ocasião do lançamento, a juíza da Vara de Infância e Juventude, Dra. Camile Bonilha, falou sobre o projeto. “As pessoas sabem que existe um abrigo para crianças na cidade, mas nem sempre sabe como fazer para ajudar. Este projeto é o início dessa forma de auxiliar na efetivação dos direitos e da cidadania dessas crianças”, ressaltou a magistrada.

A partir da adesão ao projeto, pessoas maiores de 18 anos, empresas, instituições, entidades e outros podem colaborar para o desenvolvimento social, pessoal e emocional de meninos e meninas que estejam com os vínculos familiares juridicamente rompidos de forma total ou parcial. Atualmente, 15 crianças e adolescentes, acolhidas pela Casa da Criança, estão aptas a participar do Projeto Padrinho Legal.

Para a promotora de Justiça de Infância e Juventude de Jandira, Dra. Izabela Queiroz, também presente à cerimônia, o projeto busca oferecer referência familiar para essas crianças. “Por melhor que seja a nossa Casa Lar, não é o mesmo que uma família. E as nossas crianças e adolescentes precisam dessa referência familiar, para situações simples do dia-dia, como ficar em casa, assistir um filme, coisas que fazem grande diferença na vida deles”, disse a promotora.

São disponibilizadas três modalidades de apadrinhamento: Afetivo, Provedor e Prestador de Serviços. Para se inscrever em alguma modalidade, o interessado deve procurar a Vara da Infância e Juventude de Jandira - situada à avenida Antônio Bardella, 401 - Jardim São Luiz, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h. Os interessados também podem obter informações pelo telefone: (11) 4707-7687 ou ainda pelo e-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. , ou pelo site www.projetopadrinholegal.com.br.

Presente à cerimônia, o prefeito Paulo Barufi salientou a participação da sociedade no desenvolvimento social dessas crianças. “Convidamos a todos a fazer parte desse projeto, que é um ato de amor e solidariedade. Por meio dessa importante ação, que tem apoio da Prefeitura, muito pode ser feito por essas crianças e adolescentes abrigados na Casa Nonna Irma”, destacou Barufi. Também participaram do evento os vereadores Markinhos (Marcos Danilo) e Veinho (Josenildo Freitas), a primeira-dama Marcia Bandeira Barufi, secretários municipais e representantes da Casa Nonna Irma, da OAB Jandira, entre outras autoridades.