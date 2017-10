Prefeito Marcos Neves recebe senadora Marta Suplicy em Carapicuíba

Na segunda-feira (16), o prefeito de Carapicuíba Marcos Neves recebeu, em seu gabinete, a senadora Marta Suplicy. Também participaram da reunião os vereadores Besserra, Cristovam, Guto e professor Ladenilson, além do secretário de Governo, Luiz Carlos Neves.

Na ocasião, o prefeito Marcos Neves solicitou apoio da senadora Marta Suplicy junto ao Ministério da Saúde para o recebimento de crédito para informatizar as unidades de saúde e implantar o prontuário eletrônico.

“Nós já informatizamos a nova UBS Central e já estamos trabalhando firme para informatizar mais três unidades. Porém, em um município carente como o nosso, toda ajuda é importante para melhor estruturar as unidades e dar agilidade ao atendimento à população”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Após o encontro no gabinete do prefeito, a senadora foi visitar as novas instalações da UBS Central e recebeu da secretária de saúde, Paula Pavan, o botton e a camiseta da campanha Outubro Rosa Carapicuíba: “O Primeiro Exame só Depende de Você”.

Em visita ao Calçadão do Centro para conhecer o resultado do programa Ambulante Legal, a senadora destacou o trabalho do prefeito: “a iniciativa do Marcos foi legalizar os ambulantes. Agora, em vez daquele caos de barracas espalhadas pelo Calçadão, eles trabalham dentro de quiosques padronizados e ordenados por tipo de comércio. Melhor para eles, para o comércio da cidade e para os clientes”.