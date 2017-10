Prefeitura de Carapicuíba economiza mais de R$ 160 mil com convênio para retirada de recicláveis

No início deste ano, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, firmou convênio com a empresa Ecoforte Ambiental e Eucatex, para a retirada de toda madeira recolhida na cidade, e manteve ainda a parceria com a empresa Reciclanip, para o mesmo serviço com os pneus, incluindo os materiais recebidos pelos Ecopontos.

Entre os meses de janeiro e junho, as parcerias já resultaram na economia de um valor de mais de R$ 160 mil, além dos resultados positivos também na quantidade de entulhos recolhidos, com aproximadamente 1.300 toneladas de madeira e 200 pneus, apenas no primeiro semestre. Nos anos anteriores, estes materiais eram destinados a aterros particulares, pagos pela Prefeitura.

Espumas e colchões recolhidos por toda cidade, também serão reaproveitados e destinados sem custo algum para o governo municipal, através do novo convênio acordado pela secretaria com a empresa Reciclagem Melhoramentos São Paulo.

Agora, todos os entulhos em madeiras, pneus, espumas e colhões colhidos em Carapicuíba e levados pelas empresas terão destinação correta. Os materiais passam pelo processo de reciclagem e são reaproveitados.

Segundo o secretário de Obras, engenheiro Alcides Fernandes Pereira, as parcerias permitiram a economia de um valor significativo, que podem ser investidos em outras áreas, além de tornar o recolhimento do entulho mais eficaz na cidade. “Todo esse material era destinado a um aterro particular, com valor muito elevado e ecologicamente incorreto. Conversamos com algumas empresas e hoje temos três parcerias documentadas, em que retiram o nosso material aqui sem custo para a prefeitura e isso tem uma destinação, a reciclagem”, explicou.

“A inauguração dos Ecopontos também tem ajudado de forma considerável. A população já está levando os entulhos aos pontos. Isso facilita ainda mais essa coleta pelas empresas. Juntos tornaremos a cidade mais limpa e melhor a todos”, finalizou.