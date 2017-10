Prefeitura de Jandira firma convênios com Governo Federal para obras de infraestrutura

A Prefeitura de Jandira acaba de celebrar três convênios com o governo federal, por meio do Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV), com valores oriundos de emendas parlamentares de deputados federais. O valor total é de R$ 3.251.250,00 e será destinado para fins de infraestrutura urbana e turística para a cidade.

O primeiro convênio, no valor de R$ 2 milhões, foi celebrado com o Ministério das Cidades, por meio de emenda do deputado federal Vinícius Carvalho (PRB). O montante está destinado a obras de infraestrutura urbana (recapeamento asfáltico), nas seguintes vias: Avenida Conceição Sammartino, Rua Felipe Camarão, Rua Fernando Pessoa, Rua Henrique Dias, Rua Juvenal Faustino de Melo, Rua Presidente Castelo Branco e Rua Rita do Nascimento Duca.

O segundo convênio, também celebrado com o Ministério das Cidades, tem valor de R$ 1 milhão, por meio de emenda da deputada federal Bruna Furlan (PSDB). O valor deste repasse será destinado a construção de uma ciclofaixa, na extensão da Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, e de uma passarela, na rua São José com a rua Rita do Nascimento Duca, no bairro Vila Santo Antônio.

Já o terceiro convênio foi celebrado com o Ministério do Turismo, por meio de emenda do deputado federal Arlindo Chinaglia, tem valor de R$ 251.250,00 e será utilizado na revitalização turística do Boulevard localizado na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, no Centro.

Os convênios foram celebrados na condição suspensiva, que prevê a elaboração de projetos pela Prefeitura de Jandira, para abertura de licitação, antes do início de execução das obras. Os recursos financeiros só serão repassados para a Prefeitura após o início da execução física das obras contempladas.

Segundo o prefeito Paulo Barufi, esses convênios são fundamentais para a realização de obras em Jandira. “Faz parte do nosso plano de governo a busca de recursos para investimentos em infraestrutura em todos os bairros da cidade. E estamos sempre trabalhando para atrair esses convênios com a união, para que as obras de revitalização da nossa cidade nunca parem”, ressaltou o prefeito.