Festa das Crianças em Jandira será realizada no dia 12/10

Para comemorar o Dia das Crianças, no próximo dia 12/10, Jandira irá realizar um grande festa com várias atrações. Organizada pelo Fundo Social de Solidariedade Municipal, com apoio da Prefeitura, a festa será realizada na Área de Lazer do Trabalhador e no Tablado, das 09h às 13h.

A criançada poderá se divertir com as diversas atrações que estarão disponíveis no local, como Brinquedos, Pintura de Rosto, Esculturas com bexigas, Gincanas e brincadeiras para toda a família, além de apresentações musicais, esportivas (Kung Fu e Ginástica Olímpica), Dança e Teatro.

Tragam seus filhos para essa grande festa e venham se divertir.