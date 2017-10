Rede Globo e Prefeitura de Carapicuíba realizam evento no Dia das Crianças

Em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, a Rede Globo realiza mais uma edição do “A Rua É Sua” no dia 12 de outubro, das 9 às 16 horas. O objetivo do projeto é celebrar o dia dos pequenos e preencher as ruas com muita felicidade e diversão.

O evento será realizado na Av. Tancredo Neves, 512, na Cohab V – próximo à Praça da Árvore. Com o auxílio de monitores e animadores, são desenvolvidas atividades para crianças de 3 a 13 anos, com brincadeiras adequadas a cada faixa etária. As crianças podem brincar, entre outras coisas, de corre cotia, elefante colorido, peteca, pega-pega, taco, rouba bandeira e queimada. Oficinas de confecção de brinquedos e instrumentos musicais completam a programação.

“A Prefeitura tem realizado eventos para a família carapicuibana e toda parceria é importante para ampliar essas atividades ao maior número de bairros possíveis. Por isso, apoiamos o “A Rua É Sua” da Rede Globo e estamos felizes pela nossa cidade receber essa iniciativa”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Para o gerente de Comunicação Regional da Globo em São Paulo, Alexandre Mutran, “este é o momento para as crianças e as famílias aproveitarem brincadeiras analógicas que resgatam a memória afetiva de muitos pais e mães e que, muitas vezes, são desconhecidas das crianças”. ‘A Rua é Sua’ é uma iniciativa da Globo em São Paulo e, nesta edição, conta com o apoio da prefeitura de Carapicuíba.

Na última edição, o evento reuniu mais de 3 mil pessoas durante todos os sábados do mês de julho. A iniciativa resgatou brincadeiras e estimulou a ocupação dos espaços públicos pela população. Os locais foram contemplados com brincadeiras, oficinas e recreação, inteiramente gratuitas.

A Rua É Sua

12/10 (quinta-feira)

Das 9 às 16 horas

Av. Tancredo Neves, 512, Cohab V – próximo à Praça da Árvore