Setembro Amarelo conta com palestra sobre prevenção ao suicídio em Carapicuíba

Na segunda, dia 25, ocorreu a palestra “Pela Valorização à Vida”, que faz parte da campanha Setembro Amarelo – mês de prevenção ao suicídio – no Centro de Convivência do Parque Gabriel Chucre. O evento foi organizado pelo Centro de Valorização à Vida (CVV) em parceria com a Prefeitura Municipal de Carapicuíba.

A secretária de Saúde, Paula Pavan, abriu o evento mencionando alguns dados preocupantes em relação ao tema, como que “o Brasil está em 8º lugar no número de mortes por suicídio”, e que “a taxa de suicídios aumentou em 12% nos últimos 12 anos.

Em seguida, o voluntário do Centro de Valorização à Vida (CVV) Antonio Batista iniciou a palestra e explicou o trabalho do CVV e como a entidade auxilia no amparo às pessoas mais necessitadas.

Após, o palestrante abriu espaço para perguntas e comentários do público, momento em que cada um teve a oportunidade de compartilhar suas experiências pessoais ou dar sua opinião sobre o assunto, promovendo um debate saudável.

Foi abordado sobre a importância da comunicação entre as pessoas, compartilhando experiências de vida e sendo amigo um dos outros, evitando assim o isolamento, que pode gerar posteriormente a depressão.

“A prevenção começa em recebermos uma pessoa e dar espaço para que ela fale, e também acolhê-la e lhe oferecer calor humano, e esse contato pode fazer toda a diferença”, comentou Batista. Sobre a importância dos voluntários e de todos que puderem ajudar indiretamente, o palestrante ressaltou que “a participação e a contribuição das pessoas é fundamental para que se possa caminhar no sentido de compreender um pouco mais sobre esse tema tão delicado”.