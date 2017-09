Paulo Barufi recebe R$ 1,25 milhão do Estado para infraestrutura viária em Jandira

Jandira vai receber R$ 1,25 milhão em recursos estaduais para investimentos em infraestrutura viária. O prefeito Paulo Barufi recebeu a notícia no último sábado (16/09), durante reunião na sede da Prefeitura de Jandira, com o chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, Samuel Moreira.

“Nós acompanhamos, desde o início do ano, o esforço do prefeito Paulo Barufi e das lideranças de Jandira para que viabilizassem projetos de interesse metropolitano na cidade. Hoje anunciamos a liberação de mais esses recursos, para ser aplicados em Jandira, numa parceria entre a Prefeitura e o Estado”, comentou Samuel Moreira.

Também acompanhou o encontro o deputado estadual Gil Lancaster, autor da emenda que autorizou o montante. “Tenho um carinho muito especial pela cidade de Jandira e tenho dedicado esforços para que seja atendida pelo Governo do Estado. Esta ação com certeza vai ajudar no desenvolvimento econômico da cidade”, destacou o parlamentar.

Os recursos destinados a Jandira são oriundos do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), órgão vinculado ao Governo do Estado de São Paulo, destinado ao desenvolvimento das cidades da Região Metropolitana.

Os valores serão empregados na recuperação do pavimento asfáltico da Estrada Velha de Itu (Jardim Alvorada), importante polo industrial da cidade, e no trecho final da rua Rubens Lopes da Silva, a partir da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e até a rua Carmine Granando.

“Este novo investimento é de suma importância para Jandira, já que se destina à melhoria viária em pontos estratégicos para o desenvolvimento econômico da cidade. O fim de tudo isso é atrair mais empresas e gerar emprego e renda para nosso cidadão”, ressaltou o prefeito Paulo Barufi.

O encontro contou com a presença de secretários municipais, dos vereadores Silvair Soares (Silvio Cabeleireiro), Antonio dos Santos Oliveira (Toninho Amizade) e Marcos Danilo de Sousa (Markinhos), e foi marcado também pelo apoio a outra solicitação do prefeito Paulo Barufi, que é a abertura do Restaurante Bom Prato na cidade.