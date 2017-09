Prefeito Marcos Neves inaugura primeira UBS totalmente informatizada de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba inaugura no sábado, dia 16, a partir das 10 horas, as novas instalações da UBS Central, no Parque Gabriel Chucre. Nesta quarta-feira, 13, o prefeito Marcos Neves realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre os desafios e avanços da administração, principalmente na área da saúde.

Além dos profissionais da imprensa, o evento contou com a presença da vice-prefeita, Gilmara Gonçalves, do presidente da Câmara Ronaldo Souza, vereadores Beserra, Cristovam Gonzales, Guto, Fabinho Reis e Joel Madeireira.

A secretária de Saúde, Ana Maria Massarenti, pontuou os aspectos técnicos da gestão. “Nesses meses de administração, trabalhamos para repor o quadro de funcionários das unidades básicas de saúde e dos pronto-atendimentos. Além disso, implantamos uma gestão técnica e humanizada, reformamos algumas unidades de saúde. Sabemos que ainda não está 100%, pois é difícil mudar tudo em menos de nove meses, mas estamos bem encaminhados”, afirmou a secretária Ana Maria.

O prefeito Marcos Neves citou as próximas novidades da saúde de Carapicuíba e agradeceu o governador Geraldo Alckmin pela parceria e cessão de dois prédios do Parque Gabriel Chucre.

UBS Central

As novas instalações da UBS Central possuem 630 m², dois novos consultórios odontológicos, sala de inalação, grupo de educação em saúde, imunização (vacinas), acolhimento e sistema totalmente informatizado.

“No sábado, vamos mostrar para as pessoas o projeto de saúde da nossa administração. A nova UBS Central é o modelo da saúde do nosso governo. É a primeira unidade totalmente informatizada, seguindo os padrões do Ministério da Saúde. Nosso compromisso é levar esse modelo também para outras unidades”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Os frequentadores do Parque Gabriel Chucre também vão contar com atendimento na nova UBS Central. Além disso, haverá dois grupos terapêuticos de pacientes: “Vamos convidar os pacientes crônicos a cuidar do Parque, cultivar do orquidário, fazer caminhadas. Vamos investir firmemente na atenção primária e na prevenção de doenças. O trabalho preventivo é a missão maior das unidades básicas de saúde”, elucidou a secretária Ana Maria.

Centro de Reabilitação

O Parque Gabriel Chucre também receberá o Centro de Reabilitação. A população de Carapicuíba contará com atendimento de fisioterapia e terapia. “Agradeço ao governador Geraldo Alckmin, coerente e sensível, porque cedeu o espaço para nós implantarmos melhorias para a saúde da nossa cidade”, declarou Marcos Neves.

Farmácia especializada

Outra excelente notícia para a população de Carapicuíba anunciada pelo prefeito Marcos Neves é a implantação da Farmácia Especializada, dentro do Ganha Tempo, no Plaza Shopping Carapicuíba. “A população vai poder ter acesso aos medicamentos, sendo atendidas em local confortável, climatizado e com segurança”, explicou o prefeito Marcos Neves.

Policlínica

O prefeito Marcos Neves destacou o seu compromisso na área da saúde com a população de Carapicuíba. “Estamos bem encaminhados para a abertura da Policlínica. É muito importante ter atendimento de saúde naquele local. Sou transparente, o que a gente fala, a gente cumpre. Nosso compromisso no Plano de Governo era dar destinação ao prédio da UPA. Realizamos um estudo, estamos trabalhando em melhorias do prédio como pintura geral, acomodações. Ainda neste ano, estaremos dando mais uma ótima notícia para os moradores: a abertura da Policlínica”, enfatizou o prefeito Marcos Neves.