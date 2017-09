Prefeitura de Jandira retoma construção da UPA 24 Horas

Foram retomadas, na última semana, as obras de construção da UPA 24 Horas (Unidade de Pronto Atendimento) de Jandira. Realizada em parceria entre a Prefeitura e a União, as obras estavam paralisadas desde 2016 e, segundo a Secretaria de Planejamento e Habitação, devem ser concluídas no primeiro semestre de 2018.

Situada na rua Alberto Ruffolo (Jardim Lindomar), a futura UPA 24 Horas é uma solicitação antiga da população de Jandira. As obras do posto médico haviam sido iniciadas em 2011 e deveriam ser entregues inicialmente no ano seguinte. Porém, em diversas ocasiões, as obras foram paralisadas, comprometendo os prazos de entrega anunciados por gestões municipais anteriores.

“Assumi o compromisso de, finalmente, concluir esta importante obra, deixada de lado pelos antecessores. Jandira tem pressa e não pode mais esperar por este equipamento público. Dessa forma, uma das minhas primeiras determinações foi a retomada da UPA 24 Horas, para atender de forma mais ampla a população em casos de urgência e emergência”, comentou o prefeito Paulo Barufi.

De acordo com o Ministério da Saúde, os jandirenses serão contemplados com uma UPA de “Porte 2”. O moderno prédio de 1.085 metros quadrados ocupará o terreno disponibilizado pela Prefeitura irá abrigar entre outras instalações, 11 leitos de observação. Ainda conforme o Ministério, a capacidade de atendimento chegará a, pelo menos, 250 pacientes/dia.