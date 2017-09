Aldeia de Carapicuíba celebra a tradicional Festa de Santa Cruzinha

A Aldeia Jesuítica de Carapicuíba celebra neste mês uma de suas festas religiosas mais tradicionais e antigas da cidade: a Festa de Santa Cruzinha. Ela dá continuidade à tradicional Festa de Santa Cruz, que acontece sempre em maio, há mais de 300 anos, e remete à época em que os padres procuravam catequizar os índios e unificar a tradição cultural com a celebração religiosa católica de exaltação a Santa Cruz.

A programação começa no dia 14, quinta-feira, às 19h com a celebração da missa na Comunidade Santa Catarina. No dia 16, sábado, também às 19h haverá o levantamento do mastro, reza do terço e a tradicional Dança de Santa Cruz (Sarabaquê). No domingo, 17, as atividades começam às 11h com a missa, às 14h apresentações musicais, às 17h procissão seguida de missa e encerrando a festa, às 21h, apresentações da Dança de Santa Cruz (Sarabaquê) e Zangaia e quermesse.

Traga sua família e prestigie essa festa tão importante para a cultura de Carapicuíba e de toda a região. Uma celebração que preserva a identidade indígena, católica e sertaneja dos primeiros moradores da região.

História da Festa

A Festa de Santa Cruz é uma tradição nascida no seio dos aldeamentos jesuíticos e conta com elementos religiosos e indígenas. Como forma de facilitar a catequese dos povos nativos da região, os jesuítas agregaram às tradicionais danças indígenas em volta da fogueira um elemento cristão – a Cruz. Assim surgiu a dança e a Festa de Santa Cruz.

A Dança de Santa Cruz ou Sarabaquê compreende três partes: Saudação, Roda e Despedida. A Saudação e Despedida são consideradas sagradas, e a Roda profana. As primeiras têm melodia que lembram os cantos gregorianos, os versos fixos e o tema devocional. São realizadas em frente à Capela, em frente ao Cruzeiro e em seguida em frente a cada casa onde tiver uma cruz. Os instrumentos utilizados pelos componentes são: violas, pandeiros, cuícas e reco-recos. O ritmo é lento e repetitivo e, por esse motivo, ficou conhecido como "15 com 15".

A Zagaia é uma variação da dança de Santa Cruz, com maior influência indígena da dança, da música e do cântico, caracterizada por uma grande roda em frente à capela.