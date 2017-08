SinHoRes Osasco – Alphaville & Região trabalha no combate ao contrabando e ilegalidade no estado de São Paulo

Nesta quinta-feira, 3/8, o presidente do SinHoRes - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Osasco– Alphaville & Região, Edson Pinto, participou de evento realizado na FIESP sobre a conscientização do Dia de Combate ao Contrabando. Recentemente, o SInHoRes colaborou também com a criação da Frente Parlamentar de Combate ao Contrabando e ilegalidade no estado de São Paulo, presidida pelo deputado Jorge Caruso.

“Nosso setor sofre, especialmente, com contrabando e falsificação de cigarros, além de bebidas frias e quentes. Evasão de impostos, concorrência desleal, fortalecimento do crime organizado e produtos impróprios para consumo são alguns problemas do estado. Não podemos fechar os olhos para essa prática que mina a arrecadação estatal, compromete políticas públicas e o investimento privado, além de aumentar o desemprego”, afirmou Edson, que também representou a Fhoresp (Federação de Hotéis, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo) e a CNTur (Confederação Nacional do Turismo).

Edson ainda explicou a situação do contrabando do cigarro em São Paulo. “A cada 10 cigarros vendidos no estado, quatro são ilegais, sendo a marca mais vendida a Eight, contrabandeada do Paraguai. No caso das bebidas, além de whisky e vodca, que são largamente falsificados, temos relatos até de cerveja e chopes falsos”, finalizou.

O SinHoRes é parceiro do Instituto Etco e membro Permanente do Fórum Nacional de Combate ao Contrabando, Falsificação e Ilegalidades – FNCP.