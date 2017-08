Em grande evento no Largo de Osasco, SECOR entrega pauta de reivindicação ao sindicato patronal

Nesta quarta-feira, 2/8, o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (SECOR) entregou a pauta de reivindicação da Campanha Salarial 2017/2018 “Chega de Sofrência! Reforma Salarial” ao sindicato patronal em grande evento realizado para os comerciários no Largo de Osasco.

Além de música ao vivo, pipoca à vontade e muita brincadeira com o touro mecânico, os trabalhadores presenciaram o presidente do SECOR, José Pereira da Silva Neto, assinar e entregar a pauta de reivindicações, aprovada pela categoria em 28/7, para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região (SCVOR), Rafael Paes.

Por sua vez, Neto agradeceu a presença do patronal e afirmou para os trabalhadores presentes que a luta do SECOR será para conquistar o melhor para o comerciário da região. “Sabemos que o país atravessa uma crise política desenfreada e isso afeta diretamente a economia. Se o desemprego aumenta, a população perde o poder de compra e isso afeta o comércio e a comissão do comerciário. Mas mesmo na crise, insistiremos para trazer, através desta Campanha Salarial, o melhor para a categoria”, completou.

O presidente do sindicato patronal afirmou que a diretoria analisará a pauta e atenderá aquilo que julgar possível. “Vamos analisar e atender tudo que estiver ao alcance do patronal. Este é um momento de muita responsabilidade pela crise que o país atravessa. No entanto, tenho certeza que Osasco vai sair na frente, como sempre saiu, e continuar sendo exemplo de uma Convenção Coletiva justa”, finalizou Paes