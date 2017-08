Mais de 60 mil pessoas prestigiaram as atrações da 37ª Festa Junina de Jandira

A 37ª Festa Junina de Jandira, realizada durante três finais de semana de julho, foi um grande sucesso de público. Cerca de 60 mil pessoas passaram pela Praça de Eventos para prestigiar uma série de shows e atrações culturais e musicais, além de diversas barracas com comidas e bebidas típicas.

Com entrada gratuita para a população após mais de 15 anos e ampla praça de alimentação gerenciada por órgãos públicos e entidades sociais da cidade, a tradicional quermesse de Jandira também foi um evento seguro, com público formado em grande parte por famílias da cidade, que puderam se divertir em um ambiente totalmente seguro.

A presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar dentro da Praça de Eventos e nos arredores da região central, garantiu a segurança do evento, que não registrou nenhuma ocorrência policial. Também marcaram presença para garantir a ordem e o bom andamento da Festa fiscais e vigias da Prefeitura, além de integrantes do Conselho Tutelar. Uma ambulância da Secretaria de Saúde esteve todos os dias à disposição do público para atendimento de eventuais emergências.

Dentre as atrações musicais da Festa, destaque para os shows da Escola de Samba Rosas de Ouro, dos cantores Péricles, Royce do Cavaco, Cecéu Muniz e dos grupos Pixote, Katinguelê e Samprazer, que atraíram grandes públicos. Além disso, diversos artistas locais tiveram a oportunidade de se apresentar e mostrar os seus talentos ao público jandirense, como foi o caso dos grupos Evolução do Forró, Gonzaguiando, Raul e os Pirilampos, Kel Machado, entre outros.

O prefeito Paulo Barufi, que acompanhou todos os dias de Festa, destacou a importância da realização de eventos como este. “Cumprimos nossa meta, que era de oferecer diversão sadia, segura, gratuita e, principalmente, voltada para a família jandirense. Dessa forma, voltamos às raízes da nossa quermesse e resgatamos a tradição de Jandira de realizar bons espetáculos”, disse Paulo Barufi.