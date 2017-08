Feira Artesanal e Gastronômica de Jandira agora é de sexta a domingo

A Prefeitura de Jandira está valorizando o comércio local e os produtores artesanais, com a realização da Feira Artesanal e Gastronômica. Inicialmente realizada aos sábados, a Feira vem fazendo sucesso como uma nova opção de lazer e alimentação para a população e atraindo cada vez mais público para a Praça Anielo Gragnano, no Centro.

Com o sucesso da ação, a Prefeitura ampliou o projeto, para que mais pessoas possam conhecer os produtos comercializados. Agora, a Feira acontece todas as sextas, sábados e domingos. Nas sextas, a atração acontece das 16h às 23h. Aos sábados e domingos, os comerciantes marcam presença das 10h às 22h.

São cerca de 30 barracas no local, que oferecem diversas variedades artesanais, como quadros, utilidades domésticas, panos decorados, bordados, pulseiras, brincos, além de outros produtos. Na área de alimentação, a Feira conta com vários estandes com opções como churrasco, pastel, cachorro quente, acarajé, batata frita, doces, bolos, entre outras especialidades.

A população que prestigia a Feira também pode aproveitar as apresentações de músicos locais, que acontecem nas sextas e sábados. Aos sábados, a organização leva brinquedos para diversão das crianças.

“É mais uma opção de lazer e de compras para a população da nossa cidade. É também uma forma de se valorizar o comércio local e aquecer nossa economia”, destacou o prefeito Paulo Barufi.

Os interessados em expor seus produtos na Feira de Artesanal e Gastronômica podem entrar em contato na Diretoria de Indústria e Comércio, pelo telefone 4707-6025.