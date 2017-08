Carapicuíba segue com fiscalização e ações de combate aos pancadões

A prefeitura de Carapicuíba tem atuado com frequência para coibir a ocorrência dos pancadões e outras situações de som em volume muito alto que causam incômodo à população. É a política de Tolerância Zero adotada pela administração que já resultou em diversas ações de fiscalização desde o início do ano. Desde o início do ano a prefeitura atua com firmeza para oferecer a população mais tranquilidade e segurança.

Nos últimos meses a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade recebeu diversas reclamações de moradores sobre poluição sonora durante a noite e madrugada. Com base nessas solicitações a Secretaria organizou uma força tarefa para fiscalizar bares e motoristas em diferentes pontos da cidade. Ao todo foram aplicadas 42 notificações e os comerciantes foram orientados sobre a legislação e regularização, e em caso de reincidência será aplicada a multa pertinente.

Neste fim de semana a Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano, por meio da Guarda Civil Municipal e com parceria com a Polícia Militar fizeram operação contra pancadão na Cohab 2, Cohab 5, Ariston e no Campo do Bahia. Foram 50 pessoas abordadas, 18 bares notificados e um veículo vistoriado.

“Desde o início do nosso mandato, estamos trabalhando para colocar a casa em ordem e organizar a nossa cidade. Sabemos que ainda há muitos desafios pela frente, mas estamos lutando para melhorar a nossa cidade”, afirma o prefeito Marcos Neves.

O auxílio da população é muito importante com denúncias de informações antecipadas sobre as atividades através do telefone da GCM 4183-5229 e da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 4187-3837. A Prefeitura vai continuar atuando com firmeza para coibir os Pancadões.