Revista Exame coloca Jandira entre as 30 cidades mais seguras do Brasil

Jandira figura entre as 30 cidades mais seguras do Brasil, é o que aponta levantamento divulgado na Revista Exame, feito pela empresa Urban Systems Brasil (USB). O município – o único citado da região oeste da Grande São Paulo – aparece na 30ª colocação, à frente de capitais como Rio de Janeiro (33ª), Florianópolis (36ª) e Belém (41ª).

O levantamento foi construído levando em consideração critérios como taxa de homicídios, acidentes de trânsito, monitoramento de áreas de risco, iluminação pública, despesas com segurança, além do efetivo de agentes de segurança e de trânsito. O mesmo levantamento feito no ano anterior colocava Jandira na 45ª colocação, o que mostra evolução da cidade no quesito.

Além da segurança, outra área mencionada no estudo – e com bons índices – é o meio ambiente, que também figura na 30ª colocação no ranking. O estudo leva em consideração itens como abastecimento de água tratada e coleta de esgotos, arborização e cobertura do serviço de coleta de resíduos.

O ranking, denominado Connected Smart Cities, foi desenvolvido pela empresa Urban Systems Brasil (USB) –especializada em pesquisa comportamental e análise de dados estatísticos em mapas digitais, para dimensionamento de mercados e levantamento de tendências em mercados e cidades.

A empresa coleta dados qualitativos com técnicas de pesquisas em profundidade e dados quantitativos através de sua unidade operacional Urban Mind. Para a busca desses dados, o Urban Mind dispõe de tecnologias de robôs de busca, que varrem as fontes 24 horas por dia, 365 dias por ano, permitindo atualização permanente de dados.