Em evento de prestação de contas, Prefeito Marcos Neves apresenta conquistas dos 180 dias de governo

Na quarta-feira, 5, o prefeito Marcos Neves realizou evento de prestação de contas dos primeiros 180 dias de governo. A apresentação aconteceu na Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba e contou com a presença de vereadores, secretários, representantes da imprensa e munícipes.

Choque de gestão

O prefeito Marcos Neves recebeu a cidade com dívidas de mais de R$ 250 milhões. Porém, com trabalho e determinação, já aprovou projeto de lei na Câmara Municipal para parcelamento da dívida de R$ 170 milhões junto ao INSS.

“Como administrador, estou trabalhando com firmeza para que a cidade avance. Por isso, cortamos gastos, mas sem deixarmos de investir em benefícios para a população”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Avanços na saúde

Uma das prioridades da gestão é a saúde e nos primeiros meses já foram realizadas importantes mudanças. O atendimento da rede foi ampliado e a padronização das agendas dos médicos garante o atendimento de 4 pacientes por hora.

“Estamos revitalizando as unidades de saúde para melhor atender a população. O Pronto-Atendimento Vila Dirce recebeu um equipamento de raio-x digital e o resultado do exame vai direto para os computadores nos consultórios dos médicos”, explica o prefeito Marcos Neves.

Além disso, a Prefeitura de Carapicuíba realizou dois processos seletivos para contratação de 155 novos médicos e montou um mutirão que já contatou mais de 45 mil pessoas da fila de espera de consultas e exames. Foram realizados mais de 26 mil agendamentos para diminuir a demanda reprimida.

Meu Bairro Melhor

A cidade apresentava muitos problemas relacionados à limpeza urbana. O Programa Meu Bairro Melhor, com serviços de zeladoria como capinagem, roçagem, retirada de entulho, operação tapa-buraco, entre outros, está repaginando a cara da cidade. Outra melhoria importante foi a conquista de mais 3 caminhões para coleta de lixo.

Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania é uma extensão do programa que acontece aos sábados e além de levar melhorias aos bairros, concede serviços gratuitos à população, como atendimento na área da saúde, emissão de carteira de trabalho, eventos culturais e de lazer.

Ampliação do Bolsa Família

Nesses 180 dias de governo, Carapicuíba ampliou o cadastro do Programa Bolsa Família. Só para se ter uma ideia, a atualização do cadastro estava em 17% e precisava chegar a 30% para receber o repasse do Governo Federal de R$ 40 mil ao mês. A gestão Marcos Neves conseguiu atualizar 46% dos cadastros, garantindo os recursos para beneficiar a população mais carente.

Próximas conquistas

Com recursos dos governos estadual e federal, Carapicuíba vai investir R$ 6 milhões em recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade. Serão entregues quatro novas escolas mobiliadas e quatro quadras cobertas.

Outra importante obra para a população será a construção de um terminal rodoviário metropolitano. E para melhorar a segurança dos frequentadores, o Parque dos Paturis receberá fechamento e terá horário de funcionamento.