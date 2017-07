Com apoio e investimentos da Prefeitura, área esportiva de Jandira ganha salto de qualidade

No dia 27/06, um atleta de Jandira, pela primeira vez na história, obteve uma medalha em competições dos Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo, torneio realizado na cidade de Presidente Prudente. A conquista inédita foi do lutador Alan Moura, premiado com a medalha de bronze no torneio de Judô. Além de Moura, a cidade obteve bons resultados com os atletas Unilson da Silva Carolino (4º lugar) e Gabrielle Figueiredo e Erivelton Diniz (5º lugar).

Não por acaso, a administração do prefeito Paulo Barufi vem, desde o início de seu mandato, em janeiro, reforçando o apoio e os investimentos na área esportiva, seja em reformas nos galpões de treinamento das equipes municipais, ou também na ampliação e adequação de espaços públicos voltados para a prática esportiva, como a Praça da Bica, no Jardim Gabriela, local em que a Prefeitura está construindo duas quadras de areia para a prática de esportes como futebol e vôlei, além de uma pista de skate, um miniparque infantil e um espaço de convivência da terceira idade.

O resultado é um salto de qualidade nas modalidades oferecidas pela cidade, com destaque para a equipe de judô, que além de conquistar a primeira medalha da história da cidade nos Jogos Abertos da Juventude, tem chances reais de medalhas nos Jogos Regionais, que serão disputados a partir do dia 20/07, em São Bernardo do Campo. Para essa competição, a cidade de Jandira irá levar uma delegação com cerca de 60 integrantes, na disputa de medalhas nas modalidades Futsal masculino, Ginástica Rítmica Feminino, Judô Masculino, Karatê Masculino e Malha.

Atualmente, a delegação de Judô de Jandira conta com 100 atletas, sendo 40 federados (20 da divisão especial + 20 da divisão aspirante), além de professores e colaboradores técnicos. Durante todo o ano, a equipe disputa várias competições oficiais da Federação Paulista de Judô, como o Campeonato Paulista, Festivais, Torneios, além dos Jogos Abertos da Juventude e dos Jogos Regionais.

Festival de Judô

No último sábado (01/07), a Prefeitura de Jandira realizou um Festival de Judô no Ginásio de Esportes Central. O encontro contou com a participação de cerca de 350 atletas, integrantes de 20 equipes de várias cidades, academias e institutos da região. Realizado duas vezes por ano, o festival tem como meta a confraternização entre os judocas, o compartilhamento de experiências e o estímulo da prática do esporte em Jandira.