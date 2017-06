Novo aparelho de raio-X já está em funcionamento no Pronto-Atendimento Vila Dirce

A Prefeitura de Carapicuíba continua revitalizando os equipamentos públicos de saúde da rede. Já está em funcionamento no Pronto-Atendimento Vila Dirce o novo aparelho de raio-X. Com esse moderno equipamento, o paciente não precisará esperar a revelação do raio-X. O resultado irá direto para a sala do médico em computadores, que já estão instalados em todos os consultórios.

A revitalização do Pronto-Atendimento Vila Dirce incluiu reforma das salas, instalação de ar-condicionado, novas poltronas na sala de observação, novos equipamentos na sala de emergência, entre outras melhorias.

“Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, inclusive a revitalização de outras unidades de saúde. As dificuldades são grandes, mas tenho fé que com nosso trabalho e a ajuda da população vamos melhorar a saúde de Carapicuíba”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Outra mudança da nova gestão foi a implantação da classificação de risco no Pronto-Atendimento Vila Dirce. O novo sistema de atendimento funciona desde março e tem como objetivo reduzir o tempo de espera dos pacientes, de acordo com a gravidade da enfermidade.

Com o sistema de classificação de risco, o paciente passa por uma avaliação de dois profissionais de enfermagem, o que inclui a aferição da pressão arterial. Com base na principal queixa, o paciente recebe uma pulseira com uma cor: vermelha, amarela, verde ou azul. Cada cor determina o nível de prioridade do atendimento.

115 novos médicos

No mês de maio, a Prefeitura de Carapicuíba convocou 115 novos médicos para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. Os novos profissionais da saúde são pediatras, ginecologistas, psiquiatras, clínicos gerais e ortopedistas.

A Prefeitura de Carapicuíba já realizou revitalização de outros equipamentos públicos. A UBS Adauto Ribeiro, no Jardim Santo Estevão, passou por uma reforma nas paredes e pisos, ganhou pintura interna e banheiros adaptados. A Farmácia Municipal também recebeu pintura interna e da fachada.