Prefeito Marcos Neves e Governador Geraldo Alckmin assinam convênio de R$ 250 mil para novas ambulâncias

Na quinta-feira (11/5), o prefeito Marcos Neves esteve no Palácio dos Bandeirantes e assinou convênio com o Governo do Estado, na área da saúde, no valor de R$ 250 mil. Com esse investimento, Carapicuíba será beneficiada com duas novas ambulâncias.

“Nossa cidade enfrenta muitas dificuldades, principalmente na área da saúde. Estamos trabalhando por melhorias no atendimento e revitalização das unidades para melhorar atender à população. Os investimentos do Governo do Estado são essenciais para Carapicuíba”, afirma o prefeito Marcos Neves.

No início da atual administração, Carapicuíba não tinha nenhuma ambulância em funcionamento. Atualmente, a cidade conta com duas ambulâncias do SAMU em atuação e três em fase de reparos, além de duas motolâncias.