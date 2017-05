Prefeito Marcos Neves trabalha para melhorar segurança de Carapicuíba

Preocupado com o aumento da violência que vem assolando o Estado de São Paulo e Carapicuíba viveu dias tristes nos últimos tempos, o prefeito Marcos Neves agiu com firmeza em busca de ações efetivas para melhorar a segurança na cidade.

Na terça-feira (2), o prefeito Marcos Neves se reuniu com o 1º Tenente Pedro da Polícia Militar, o diretor da Estácio/FNC Joel Garcia de Oliveira e com representantes dos estudantes para tratar sobre medidas que já estão sendo tomadas para melhorar a segurança. Também participaram da reunião o secretário de Trânsito e Infraestrutura Alexandre Rodrigues e o secretário de segurança Rubens Diniz.

“A segurança é uma grande preocupação e temos que somar forças. Pedimos apoio do Governo do Estado para ampliar o número de policiais e viaturas na nossa cidade. Já estão sendo tomadas medidas como reforço no policiamento durante a entrada e saída dos alunos da Estácio/FNC. Além disso, a Guarda Civil Municipal vai ajudar nas rondas nos arredores da faculdade”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Outras ações que já estão em andamento é a melhoria da iluminação nos fundos da faculdade e uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Carapicuíba para ampliar a iluminação do Parque Gabriel Chucre.

O secretário Rubens Diniz se comprometeu em realizar palestras aos alunos e profissionais da faculdade sobre orientações de segurança, como proceder para evitar situações de vulnerabilidade e identificar os criminosos. “Além do reforço policial e melhoria da iluminação, é preciso passar orientações importantes de prevenção que contribuem para diminuir os índices de violência”, declara Diniz.