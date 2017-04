Novas turmas iniciam cursos profissionalizantes essa semana

Investindo em qualificação de mão de obra, a prefeitura de Carapicuíba inicia três novas turmas nos cursos de manutenção automotiva essa semana. Já os alunos do cursos de pintor de paredes terminam a parte prática na próxima quarta-feira, dia 3.

Trata-se de uma parceria com o governo do Estado. Os alunos do curso de pintor tiveram início de aulas no dia 3, com a parte teórica. Desde o dia 10, o grupo faz aulas práticas na manutenção do Pronto Atendimento Vila Dirce.

E os alunos aprovam. Edmilson Justino da Silva, 51 anos, veio de Americana e hoje mora no bairro Roseira Parque. Pintor desde 82, aproveitou o momento de desemprego para aperfeiçoar a profissão: “a Suvinil já faz uma reciclagem a cada dois anos, mas achei interessante fazer esse curso pra ver se tem alguma novidade no setor. E estou gostando muito. Professor bom e equipe boa”, avalia. Alex Lacerda Coutinho, 26 anos, chegou da Bahia no final do ano passado e acabou encontrando dificuldade para encontrar emprego: “Todo lugar precisa de experiência. Foi quando eu soube desse curso. Quando terminar, estarei capacitado e aí deve ser mais fácil conseguir um emprego”, comenta.

Na última terça-feira, 25, outras três turmas tiveram início de curso. Dessa vez, trata-se da área de manutenção automotiva, com turmas de eletricidade de autos, freio e direção e ainda de mecânica de autos.

Leandro Avila Pereira Silva, 21 anos, morador no Jardim Juçara, é formado em mecatrônica, e viu no curso de manutenção automotiva uma forma de ampliar seus conhecimentos: “além disso, minha mãe trabalha com escolares e sempre tem demanda de reparos”, observa. Thamyres de Oliveira Santos, 28 anos, moradora no Jardim Leopoldina, procurava inicialmente um curso de estética, mas aproveitou a oportunidade do curso de manutenção automotiva: “estou animada. É uma possibilidade de entrar em uma outra área. Meu namorado ainda observou que é uma área de homens, mas eu estou desempregada e preciso agarrar a aportunidade”, avaliou.

Para o prefeito Marcos Neves, os cursos representam mais uma conquista para a cidade: “são cursos profissionalizantes”, comenta, “e a qualificação de mão de obra é o menor caminho para o ingresso no mercado de trabalho”.

Os interessados devem se inscrever no site www.viarapida.sp.gov.br. Basta clicar no campo verde à direita onde se lê “inscreva-se”. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4167-6303 e 4167-6222.