Prefeitura agiliza manutenção nos equipamentos de saúde

Para garantir qualidade e conforto no atendimento à população, a prefeitura de Carapicuíba implantou um programa de restauração da rede de equipamentos de saúde. A UBS Adauto Ribeiro, no Jardim Santo Estevão, passou por uma reforma nas paredes e pisos, ganhou pintura interna e banheiros adaptados.

A Farmácia Municipal também recebeu pintura interna e da fachada.

Outro equipamento que passa por reformas é o Pronto Atendimento Vila Dirce. A área soma mais de 2.000 metros quadrados. Depois das equipes de manutenção elétrica e civil, o prédio recebeu uma equipe de pintura. Trata-se dos alunos do curso de pintor, parceria da prefeitura com o governo do Estado.

“Queremos uma saúde de qualidade”, comenta o prefeito Marcos Neves, “daí a necessidade de reformar os prédios. Além disso, abrimos processo seletivo para mais 125 médicos e convocamos mais 40 profissionais de saúde, sendo 20 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem, que já passaram pelo treinamento específico para atendimento”.