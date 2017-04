Com shows de Maiara & Maraisa, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone, Carapicuíba comemora dia do trabalhador

O Plaza Shopping Carapicuíba e a rádio Tropical FM vão realizar uma mega festa no Dia do Trabalhador, 1º de maio. O evento, que conta com apoio institucional da Prefeitura e do Governo do Estado, será realizado no Parque do Planalto a partir das 14h.

Artistas consagrados pelo público como Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone irão se apresentar. Assim como as duplas do momento: Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, João Bosco & Vinicius, Bruninho & Davi, Jads & Jadson, Everton & André. Também participaram da festa Turma do Pagode, Felipe Araújo, Bom Gosto, Sampa Crew e muito mais.

“Na nossa gestão, o investimento do dinheiro público é em melhorias para saúde, educação, segurança. Por isso, as parcerias são importantes para que o trabalhador carapicuibano tenha uma grande festa e ainda por cima sem despesas para os cofres públicos”, afirma o prefeito Marcos Neves.

Mega festa do trabalhador

Local: Parque do Planalto

Quando: 1º de maio

Horário: a partir das 14h

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira

Classificação livre