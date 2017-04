Prefeitura de Jandira prossegue com Operação Tapa Buraco nos bairros da cidade

Além de repavimentar umas das principais vias de acesso ao Centro, a Prefeitura de Jandira, com o objetivo de oferecer maior segurança e comodidade aos munícipes, continua com a Operação Tapa Buraco em vários bairros da cidade.

Além dos trabalhos na Rua Rubens Lopes da Silva - obra que deve terminar nos próximos dias e compreende a fresagem da capa asfáltica atual, recuperação de bocas-de-lobo, guias e sarjetas e colocação de nova camada de pavimento na pista, - as máquinas da Prefeitura também estiveram em ação na Rua Anita Costa, no entorno da Igreja Católica, no Centro, com a Operação Tapa Buraco.

Nos próximos dias, serão beneficiadas as ruas Fernando Pessoa, Presidente Castelo Branco, Sinésio Alves Costa e Monteiro, no bairro Jardim Palmares. Com o término dos trabalhos nesse bairro, as atenções se voltam para as ruas do Jardim Nossa Senhora de Fátima. A Prefeitura está ciente de que inúmeras vias da cidade necessitam de trabalhos de recuperação asfáltica e trabalha todas as semanas para que essa demanda seja regularizada.