Hospital Sírio Libanês vai capacitar profissionais de saúde de Jandira

Mais uma vez, a Prefeitura de Jandira investe na qualidade do atendimento em saúde para a população. Profissionais da Secretaria da Saúde iniciaram, nessa semana, um curso de especialização Lato Sensu em "Regulação em Saúde no SUS", "Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde", "Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente" e "Preceptoria".

Os cursos são desenvolvidos pelo Hospital Sírio Libanês, em conjunto com o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e são voltados para profissionais com nível universitário.

De quase 50 inscritos, 14 profissionais da Secretaria Municipal da Saúde de Jandira - entre médicos, enfermeiros, veterinários, dentistas, farmacêuticos e agentes de saúde - foram aprovados para as aulas de capacitação. Os cursos têm duração de 10 meses, com encontros de três dias ao mês.

Ao final dos estudos, os profissionais terão que desenvolver um projeto obrigatório, que deverá ser aplicado no município, e irá contribuir para a melhoria da qualidade da assistência em saúde à população.

Para prefeito Paulo Barufi, essa é uma das principais virtudes do curso. "Com esse projeto final, os profissionais de saúde poderão colocar em prática, aqui em Jandira, tudo aquilo que aprenderam no curso. E isso é de fundamental importância para a população e vem ao encontro da nossa política de qualificação dos serviços públicos", comentou Barufi.

Mudanças na Saúde

A área de saúde é prioridade na gestão do prefeito Paulo Barufi e isso está claro em seu plano de governo. Desde o início de sua gestão, Barufi já estabeleceu mudanças importantes na área, com a contratação de novos agentes de saúde, treinamento de funcionários da Central de Regulação, uma redução significativa na fila de espera em exames e consultas, entre outras ações. “Aos poucos, o atendimento na área, antes caótico, está se aproximando de um patamar aceitável e a população de Jandira é quem ganha com essas ações”, destacou o prefeito.