Marcos Neves toma posse e anuncia corte na máquina pública

Em solenidade realizada no Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, foram empossados na manhã do último domingo, dia 1º, prefeito, vice e vereadores eleitos em Carapicuíba.

Na ocasião, Marcos Neves anunciou o secretariado, assegurando uma redução de 20 para 15 secretarias – e prometeu enxugar a máquina pública, com economia no consumo de energia e água, por exemplo. O evento foi abrilhantado pelos lanceiros da cavalaria e pela banda musical do CPAM 8 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana), sob a regência do sargento Vaz.

De acordo com o Regimento Interno, a sessão foi presidida pelo vereador Flavinho Ampermag, secretariado pelo vereador Zé Amiguinho. Todos os vereadores entregaram suas declarações de posse e assinaram o termo de posse. Ainda segundo o Regimento Interno, o vereador mais votado, Professor Ladenilson, leu o compromisso de posse. Em seguida, a vice-prefeita Gilmara Gonçalves e o prefeito Marcos Neves entregaram suas declarações de bens e prestaram seus compromissos de posse, seguindo o protocolo de cerimônia.

Ao fazer uso da palavra, a vice-prefeita Gilmara Gonçalves relacionou as etapas de sua trajetória política, enfatizando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade. O prefeito empossado, Marcos Neves, apresentou seu secretariado (ver box) e fez uma breve avaliação do cenário municipal: “Carapicuíba é uma cidade pobre. Dá pra comparar com uma família que sobrevive com o salário mínimo. É preciso economizar cada centavo. O povo dessa cidade pode contar que nossa gestão terá uma máquina executiva atuante”, finalizou.

Novas secretarias – gestão 2017/2020

Administração – Mario da Matta

Assistência Social – Vanessa Pires

Assuntos Jurídicos – Dr. Bandeira

Cultura e Turismo – Evaldo de Almeida

Desenvolvimento Urbano e Habitação – Ângelo Melli

Educação – Jônia Viana

Esporte – Montini

Fazenda, Receita, Renda e Convênios – Marcelo Botelho

Governo – Caito

Infraestrutura – Alexandre Rodrigues

Saúde – Ana Maria Pessoa

Segurança Pública – Rubens Diniz

Serviços Municipais e Meio Ambiente – Alcides Pereira

Trabalho – Luiz Gonzaga

Transporte e Trânsito/Comunicação – Ronaldo Soares