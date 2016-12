Marcos Neves faz audiência na EMTU sobre os terminais de Carapicuíba

Preocupado com as questões que envolvem a mobilidade urbana na cidade, o prefeito eleito de Carapicuíba, Marcos Neves, esteve em audiência com Joaquim Lopes, presidente da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Na reunião, realizada no último dia 7, discutiu-se o andamento dos dois terminais rodoferroviários, o do Centro e o do Km 21. “São obras que eu ajudei como deputado. Aprovamos os recursos por empréstimo junto à EMTU e ao Governo do Estado”, comenta Marcos Neves.

O Terminal Rodoferroviário Central vai abrigar linhas intermunicipais, com ônibus para Pinheiros e Lapa, por exemplo. Já o Terminal do Km 21, apesar de localizado em Osasco, abrigará linhas que atendem Carapicuíba. Esse terminal soma 6.000 metros quadrados, com elevadores, escadas rolantes e mais de 50 pontos de ônibus. “Uma obra que vai resultar em investimentos para a região”, observa.

A audiência na EMTU faz parte da série de ações de planejamento do prefeito eleito. “Carapicuíba carece de benefícios, principalmente nos setores de saúde, educação e segurança. Mas a mobilidade urbana é um setor que precisa de atenção, e a melhoria no transporte coletivo é determinante. Essas obras resultam em conforto e agilidade para o usuário, além de facilitar o fluxo de veículos na malha rodoviária”, finaliza Marcos Neves.