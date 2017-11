Prefeito Igor Soares conquista R$ 1 milhão para reforma do Pronto-Socorro Cardoso

O prefeito Igor Soares recebeu na manhã desta terça-feira (31) a notícia de que Itapevi será contemplada com emenda de R$ 1 milhão do senador José Serra. Intermediado pelo deputado estadual João Caramez. O recurso federal pode ser liberado ainda neste ano, já que trata-se de uma emenda impositiva, ou seja, obrigatória.

“Este R$ 1 milhão vai para saúde, para a reforma do Pronto-Socorro do Cardoso que há anos aguarda por melhorias”, confirmou o prefeito Igor Soares. A verba será utilizada para a reforma do prédio, adequação das instalações e também para a aquisição de equipamentos.

“Esta parceria entre Parlamento e Prefeitura deve sempre existir para garantir o desenvolvimento da nossa cidade”, disse o deputado Caramez.

Apenas neste ano, a gestão municipal contratou 77 profissionais da saúde, conquistou mais seis por meio do Programa Mais Médicos, criou o SEU – Serviço de Ultrassonografia, com equipamento instalado no Centro de Referência da Mulher. Também instalou 46 aparelhos de ar-condicionado no Pronto-Socorro Central para melhorar as condições de atendimento à população e aos servidores municipais. Outra inovação foi o Sorriso Móvel - Unidade Odontológica na Escola, que atende os alunos da rede municipal de ensino.

Recursos para infraestrutura e saúde

Em 10 dias, este é o terceiro anúncio de investimentos para Itapevi, que somam quase R$ 3,5 milhões para serem usados nas áreas de infraestrutura urbana e saúde.

No dia 21, a Prefeitura assinou com o Governo do Estado um convênio de R$ 1,5 milhão para recuperação da Praça Carlos de Castro e da Avenida Feres Nacif Chaluppe, no trecho entre o espaço público e a rotatória da Cohab, dentro do programa Cidade Bela.

Já no dia 26, o prefeito Igor Soares conquistou R$ 937.211,45 em recursos do Governo do Estado de São Paulo para obras viárias em Itapevi. O montante foi adquirido após assinatura de convênio com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo).

As obras serão realizadas no acesso da rotatória da Cohab, nos acessos à Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, Avenida Pedro Paulino e na pista de skate.