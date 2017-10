Itapevi promove 10ª edição do Miss e Mister Terceira Idade

“Perdi minha esposa há três anos e nesta noite quando ganhei o concurso ela me veio na cabeça. Eu me lembro dela pedindo para que eu fosse sempre alegre e para que eu cultivasse a felicidade de viver”, disse, emocionado, José Joaquim dos Santos, 70, vencedor da 10ª edição do Miss e Mister Terceira Idade Itapevi.

O evento aconteceu nesta quinta-feira (5) na Comunidade Kolping Cristo Rei, no Jardim São Carlos, e reuniu centenas de pessoas, dentre elas os idosos atendidos pelo CCI (Centro de Convivência do Idoso), familiares e amigos.

O 1º lugar do concurso ficou com Mary Vilma de Souza Gonçalves, 67. Com dois filhos e seis netos, Mary participa das atividades do CCI há quatro anos e pratica dança como forma de terapia. “Estou em plena felicidade. Com tantas mulheres lindas eu não imaginei que pudesse ganhar porque a cada dia as candidatas estão mais belas, animadas e felizes na disputa”, disse.

Participaram da disputa 18 candidatos, todos atendidos pelo CCI com idades entre 60 a 80 anos. A premiação tem como objetivo oferecer oportunidades de socialização à população de terceira idade no município, sensibilizando a sociedade para novas formas de participação do idoso.

A competição premiou na categoria feminina a candidata de 3º lugar Maria Aparecida Garcia, 65. A 2ª colocação ficou com Teresa Amaro Fonseca, 78. Já no masculino, a 2ª colocação ficou com Francisco Thomas Altino, 69, e a 3ª posição com José Coresmo Domiciano, 66.

Para a secretária de Desenvolvimento Social de Itapevi, Elaine Freitas, a troca de experiência entre as pessoas promove uma melhora na qualidade de vida. “O concurso visa valorizar a beleza da terceira idade e promover o fortalecimento de vínculos com a sociedade. A presença da família é fundamental no apoio e carinho dos nossos idosos”, afirmou.

O evento teve ainda apresentação banda da Guarda Civil Municipal de Itapevi e números artísticos, como a coreografia “Somos Dessa Terra”, de Lau Alencar, dança do ventre e o ballet “Meu Eu em Você”.

Avaliação

Os candidatos foram avaliados por oito jurados, dentre eles representantes do poder público municipal, setor privado, associações e institutos de Itapevi. Os quesitos avaliados foram: beleza de rosto, elegância, simpatia e desenvoltura na passarela.

A Miss e o Mister Terceira Idade 2017 receberam cada um uma placa de aço pela conquista das mãos de Lisianne Soares, primeira-dama e presidente de honra do Acolher - Fundo Social de Solidariedade. “Com o concurso, queremos valorizar o idoso, prestigiando a plenitude de sua maturidade traduzida em sabedoria, beleza, elegância e simpatia”, disse Lisianne.

Na sequência, os vencedores de 2015 passaram as faixas e coroas para os atuais campeões. Aparecida de Souza Carvalho entregou o ornamento para Mary Vilma de Souza Gonçalves, enquanto João Geremelo de Souza Silva o transferiu para José Joaquim dos Santos.

Os vencedores ainda receberam cosméticos da empresa parceira do concurso, Rugol. Os primeiros colocados como Miss e Mister Terceira Idade de Itapevi disputarão a competição estadual no dia 24 de outubro, às 14h, no Clube Juventus, na cidade de São Paulo, em evento aberto ao público.

A premiação foi realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher em parceria com o Acolher