Festival IT reuniu gastronomia, arte e solidariedade na Praça 18 de Fevereiro

No último sábado (8), a Prefeitura promoveu a 5ª edição do Festival IT de Itapevi, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro. Além das 25 barracas de artesanato, 15 de comida e das atividades artísticas, desta vez, o evento foi um dos pontos de distribuição da Campanha do Agasalho 2017, promovida pelo Acolher – Fundo Social de Solidariedade, que entregou mais de 2.800 peças de roupas para quase 200 famílias da cidade.

Outra novidade, no sábado, foram as atividades de festa julina que deram o tom do evento, com barracas de pescaria, bingo, quadrilha e brincadeira de pau de sebo, além das atrações convencionais para oferecer lazer, entretenimento e diversão à população.

Ao longo do dia, se apresentaram na Praça, a Banda da Guarda Municipal de Itapevi, os artistas Emanoel Torres e Cláudia, Raul e Os Pirilampos, Poeta Eduardo Silveira, Grupo de Professores da Escola Municipal Livre de Música, Paulo Moreno e Daniel, Cantor Lucas Emanuel, Edinaldo e Edinan, Grupo Docemente, Mariô Rocha e Banda, Anderson Aquilla e o Grupo Fizart.

O Festival IT é um evento promovido desde março, pela Prefeitura de Itapevi e já reuniu um público de 10 mil pessoas. O evento tem como objetivo promover os artistas e empreendedores da cidade, reunindo, em um único espaço, gastronomia, arte e cultura. Os próximos festivais acontecem nos dias 12 de agosto, 16 de setembro, 21 de outubro, 11 de novembro e 9 de dezembro.