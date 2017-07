Com prêmios de até R$ 1,5 mil, Prefeitura realiza 1º Concurso de Fotografia de Itapevi

Valorizar o talento local e construir uma identidade coletiva da nossa cidade. É com esses objetivos que a Prefeitura de Itapevi dá início ao 1º Concurso de Fotografia “Cidade dos Olhos”, voltado a fotógrafos amadores e profissionais de Itapevi.

As imagens enviadas para a competição devem explorar o tema #EuAmoItapevi. Podem participar exclusivamente moradores de Itapevi, com idade mínima de 14 anos. As inscrições podem ser feitas a partir de 1º de julho e se encerram no dia 31 deste mês, às 16h30.

"Registrar a nossa cidade em fotografias é um meio de nos reconhecermos como cidadão de Itapevi e de retribuir de alguma maneira a identificação que temos com a nossa cidade", disse o prefeito Igor Soares. "A Prefeitura quer que esse concurso ajude a reforçar o senso de pertencimento do povo de Itapevi com a sua cidade", afirmou.

Serão premiadas três fotos, dentro de cada uma das três categorias: 1) juvenil: nascidos nos anos de 2003 a 2000; 2) amador: nascidos em 1999 ou antes e 3) profissional: nascidos em 1999 ou antes. As imagens serão avaliadas pelos critérios de beleza e relevância e por jurados técnicos.

Cada participante poderá se inscrever em apenas uma das categorias e participará com até três fotos de paisagens diferentes. Os melhores trabalhos concorrerão a prêmio de até R$ 1,5 mil

As inscrições deverão ser feitas pessoalmente, das 8h às 12h e das 13h às 16h30, no seguinte endereço: Rua Joaquim Nunes, 65 – Centro (Secretaria de Comunicação e Resultados – CEP: 06653-080 – Itapevi - SP). Também é possível enviar as imagens por correio.

Para se inscrever, o candidato deve preencher uma ficha, anexar cópias do RG, do comprovante de endereço e encaminhar as fotografias. Caso o participante seja menor de 18 anos, a ficha deve ser assinada pelo responsável, que deverá encaminhar as cópias dos respectivos documentos de identidade.

As três primeiras fotos selecionadas em cada categoria serão premiadas da seguinte forma: 1) na categoria juvenil, o prêmio para o 1º lugar é de R$ 500, já o 2º colocado leva R$ 300 e o 3º lugar conquista R$ 200. Já na categoria amador, o 1º lugar fica com R$ 1 mil, a 2ª posição fatura R$700 e o 3º colocado R$ 500. Para os profissionais, os prêmios são ainda mais elevados. O 1º lugar fatura R$ 1,5 mil, o 2º colocado conquista R$ 1,2 mil e o 3º lugar recebe R$ 900.

A premiação será realizada no auditório da Secretaria de Educação e Cultura (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro), no dia 18 de agosto, às 10h. As fotos premiadas farão parte da exposição #EuAmoItapevi, promovida pela administração municipal, e que acontece entre os dias 25 de agosto a 25 de setembro no hall da Prefeitura (Avenida Presidente Vargas, 405 - Vila Nova Itapevi)

O regulamento completo do concurso pode ser lido neste link. Para mais informações ou dúvidas, acesse: www.itapevi.sp.gov.br, envie e-mail para Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ou entre em contato pelo telefone 4143-7600 (Ramal 7613).