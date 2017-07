Prefeitura começa a construir muro de contenção de encosta no Rosemary

A Prefeitura de Itapevi inicia, na próxima segunda-feira (10), as obras de contenção de encosta da Rua José Januário, na altura do número 1.170, no Jardim Rosemary. O objetivo é garantir a segurança de moradores, pedestres, motoristas e passageiros que circulam na região, onde a tráfego intenso de automóveis e coletivos.

“No local colocaremos pedras nas encostas para evitar a degradação do terreno e do solo durante a passagem, principalmente, dos ônibus. Serão trabalhos de recuperação”, disse Ramon Medrano, secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

A via faz parte do itinerário da linha 13 de ônibus (Terminal Parque Suburbano II via Jardim Rosemary - Circular). Ao todo, a rua recebe 99 viagens do coletivo por semana.

As obras de contenção de encostas serão executadas em uma semana em uma área de 15 metros de extensão por 2,5 metros de altura. Após a conclusão desta primeira fase, a Prefeitura fará a recuperação das guias, sarjetas e calçadas neste trecho, o que levará mais 20 dias.

“Vamos melhorar as condições da via, dar mais segurança para quem passar pela rua e garantir que não aconteça nenhum acidente”, resumiu o prefeito Igor Soares, que, nesta quarta-feira (5), visitou o local das futuras obras junto ao presidente da Câmara Municipal, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi).