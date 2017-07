Serviço de Ultrassonografia, dentista móvel e combate a pancadões marcam seis meses da gestão do prefeito Igor

A inauguração do Serviço de Ultrassonografia (SEU) para reduzir a fila de espera por exames, a criação da Operação Cidade Segura para combater bailes funks irregulares e a entrega de uma unidade móvel de odontologia para atender mais de 27 mil crianças em toda a rede municipal de ensino.

Essas são algumas das ações que marcaram os primeiros seis meses da administração do prefeito Igor Soares, que destinou o período principalmente para organizar as finanças do município de Itapevi. “Assumimos a prefeitura com pouco mais de R$ 50 milhões de dívidas e priorizamos a regularização das contas. Agora, aos poucos, a casa está voltando a funcionar”, disse o prefeito, Igor Soares.

Confira o balanço completo:

Inauguração do Serviço de Ultrassonografia (SEU)

No dia 30 de junho, a Prefeitura inaugurou o Serviço de Ultrassonografia (SEU). O atendimento começou na primeira semana de julho e pretende reduzir a fila de espera de 21 mil exames que aguardam para serem feitos desde 2014. Serão realizados, em média, 200 ultrassons por semana. O equipamento fica no Centro de Referência da Mulher (Av. José Michelotti, 194 – Cidade Saúde).

Envio de SMS

Desde o dia 29 de maio, a Secretaria de Saúde e Bem-Estar de Itapevi está enviando SMS para o celular dos pacientes para lembrá-los das consultas marcadas. O envio do SMS foi uma alternativa encontrada pela Prefeitura de Itapevi para reduzir o alto número de faltas dos pacientes a consultas agendadas.

Unidade Móvel de Odontologia

Em junho, a Prefeitura de Itapevi entregou à população o Sorriso Móvel - Unidade Odontológica na Escola. O veículo passará por todas as escolas da rede municipal para oferecer atendimento dentário gratuitamente aos 27.806 mil alunos atualmente matriculados na rede municipal. A equipe é composta por um dentista, um auxiliar e profissionais da enfermagem que ajudarão na cobertura de saúde. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Campanha do Agasalho

Lançada em maio, a Campanha do Agasalho 2017, promovida pelo Acolher – Fundo Social de Solidariedade de Itapevi, arrecadou mais de 70 mil peças de roupas que estão sendo distribuídas para as famílias carentes da cidade, durante todo o inverno. Até o último sábado (1º), mais de 30 mil agasalhos já haviam sido distribuídos.

Operação Cidade Segura

A Prefeitura de Itapevi deu início, no mês de maio, à Operação Cidade Segura, que consiste em cinco ações: travessia segura, trânsito seguro, consciência limpa, patrulha Maria da Penha e Cidade Tranquila. Este último tem como objetivo combater pancadões, bailes funks e fiscalizar o funcionamento de bares e estabelecimentos comerciais irregulares. O objetivo é garantir o sossego nas vias públicas e assegurar que os moradores de Itapevi possam dormir tranquilamente.

Material Didático com qualidade SESI

Todos os alunos do Ciclo I do Ensino Fundamental, que compreende do 1º ao 5º ano (com idades de 6 a 11 anos) da rede municipal de ensino contam agora com material didático fornecido pelo Serviço Social da Indústria (SESI-SP). A iniciativa beneficia 18.231 estudantes, 826 docentes e abrange 42 escolas atendidas pelo sistema. Os livros começaram a ser distribuídos em março. Além dos materiais, todos os professores da rede receberam formação de profissionais do Sistema SESI de Educação.

Investindo em recursos humanos

A Prefeitura empossou 158 novos servidores públicos em Itapevi desde o início do ano. Eles já estão reforçando o quadro de profissionais nas áreas de Educação, Saúde e Administração.

Limpeza

Desde janeiro, a Prefeitura realiza mutirões de limpeza pública com o objetivo de cuidar da zeladoria do município. São serviços de roçagem, retirada de entulho, desobstrução de bueiros e bocas de lobo, além da limpeza de vielas, calçadas e a recuperação de estradas de terra. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbano, mais de 2,8 mil toneladas de entulho já foram retiradas das vias públicas desde o início do ano. Além disso, foram instaladas caçambas em diversos pontos da cidade para facilitar o descarte.

Multa para descarte irregular

Além de sujar a cidade, o descarte irregular entope bueiros e bocas de lobo, facilitando a ocorrência de alagamentos e a proliferação de pragas e doenças. Para enfrentar o problema, a Prefeitura mais que dobrou a multa aplicada a quem é flagrado jogando entulho nas ruas do município: agora, o valor máximo passou de R$ 5.580,00 para R$ 14.880,00, alta de 166%. Ao aumentar o valor da multa, a Prefeitura espera inibir a prática, deixando a cidade mais limpa.

Conscientização Ambiental

Em junho, a Prefeitura realizou a 1ª Pedalada pelo Meio Ambiente, que reuniu mais de 200 ciclistas que atravessaram um percurso de 7km, com saída da Praça 18 de Fevereiro. A atividade encerrou a programação do mês do Meio Ambiente, realizada pela Prefeitura de Itapevi entre 3 e 25 de junho para conscientizar a população sobre os danos causados pela humanidade ao meio ambiente e como preservá-lo.

Festival IT

Em todo segundo sábado do mês, a Prefeitura realiza o Festival IT, cujo objetivo é promover os empreendedores da cidade e artistas locais reunindo, em um único espaço, barracas de artesanato, comida, bebidas e também apresentações de música e dança.

Mutirões contra o “Aedes aegypti” e app

A cidade de Itapevi registrou queda de 84% no número de casos confirmados de dengue no primeiro trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período do ano passado. Desde o início do ano, Itapevi recebeu 11 mutirões de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Cada força-tarefa teve a participação de mais de 100 agentes públicos, além de reforços do Exército. Ao todo, quase 20 mil residências foram visitadas em diversos bairros da cidade, e mais de 600 toneladas de entulhos que poderiam servir de criadouro para o Aedes foram removidas.

Além disso, Itapevi ganhou um aplicativo para smartphones contra o Aedes - o “Xô Aedes”. Criado pela Prefeitura, o app permite que o munícipe aponte às equipes da Vigilância Epidemiológica a existência de criadouros do mosquito da dengue. O "Xô Aedes" está disponível para smartphones na Play Store, para usuários de celular Android, e na Apple Store, para quem usa iPhone.

Reforma administrativa e combate à corrupção

A Prefeitura eliminou 4 secretarias e reformulou a estrutura das pastas da administração municipal. Com isso, serão economizados R$ 1,5 milhão por ano aos cofres públicos de Itapevi. A cidade também terá o primeiro órgão de combate à corrupção da história do município. A Prefeitura enviou à Câmara projeto de lei criando a Controladoria Geral do Município, que deverá sair do papel ainda em 2017.

Economizando dinheiro público

Para reduzir gastos em momento de crise econômica, a Prefeitura de Itapevi decidiu extinguir a versão impressa do Diário Oficial do Município. A última edição impressa circulou no dia 17 de fevereiro. Em quatro anos, a economia será de no mínimo R$ 1.040.000,00. O Diário Oficial segue na versão online.

Ao mesmo tempo, a administração decidiu não renovar o contrato de compra de pó de café e açúcar que garantia o fornecimento do cafezinho nos departamentos da administração pública. Com o corte, serão economizados cerca de R$ 600 mil em quatro anos. O objetivo é priorizar investimentos na saúde e na educação.

R$ 10 milhões em emendas

Após uma série de negociações com deputados em Brasília, a Prefeitura conquistou R$ 10.016.433,50 em emendas parlamentares para Itapevi. Só a Saúde receberá R$ 4,8 milhões - o maior repasse. Também serão beneficiadas áreas como infraestrutura e esporte.

Combate às enchentes

As obras do piscinão do Vitápolis já estão em andamento e devem ser entregues antes do próximo período de chuvas. Além disso, a Prefeitura reforçou o trabalho de limpeza e desassoreamento em diversos córregos e rios da cidade, como o Itaparica e o Paim.

Protocolo para reduzir mortes no trânsito

A Prefeitura assinou um protocolo de intenções com o Governo do Estado de São Paulo para reduzir número de acidentes e óbitos no trânsito de Itapevi. Pelo acordo, o governo prevê repasse de R$ 100 milhões para 52 municípios que integram o programa "VIDA: Dê Preferência – Movimento Paulista de Segurança no Trânsito".

Pavimentação no Vitápolis

A Prefeitura de Itapevi finalizou a pavimentação asfáltica das ruas Sideral e Pedro Valadares, no Jardim Vitápolis. São 1.800 metros quadrados de obras, o equivalente a 300 metros de extensão de ruas pavimentadas, que integram o contrato do programa de macrodrenagem do rio Barueri-Mirim. Os trabalhos foram executados com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e contrapartida da Prefeitura.

Revisão do Plano Diretor

A Prefeitura já iniciou a revisão do Plano Diretor de Itapevi. Uma audiência pública em março deu início ao processo, que irá ouvir a população para definir as diretrizes de desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. Itapevi ganhou seu primeiro Plano Diretor em 2008.

Aniversário da Cidade e Corrida de Rua

Realizado sem custos para a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, o aniversário de 58 anos de Itapevi reuniu 50 mil pessoas e entrou para a história da cidade com shows de Matheus & Kauan e Fábio Teruel, dentre outros, no Estádio Municipal. Itapevi realizou sua primeira corrida de rua oficial junto com as comemorações do aniversário da cidade. Quase duas mil pessoas participaram da prova, que teve premiação de R$ 2 mil para os primeiros colocados masculino e feminino - e também foi realizada sem custos para a Prefeitura.