Acolher - Fundo Social de Solidariedade inicia doações e distribui 3,1 mil agasalhos em Itapevi

O Acolher - Fundo Social de Solidariedade de Itapevi iniciou neste fim de semana a distribuição de peças de roupa arrecadadas na Campanha do Agasalho 2017.

Entre sexta (26) e sábado (27), foram entregues 3,1 mil peças de agasalhos para 308 famílias, beneficiando 1.259 pessoas de toda Itapevi.

Na sexta, 1.002 peças de roupa foram entregues para 167 famílias no Instituto Santa Paula Elizabete Cerioli, beneficiando 684 pessoas.

Já no sábado, 2.115 peças foram distribuídas para 141 famílias no Cemeb Eduardo João da Silva, no Jardim Santa Rita, beneficiando 575 pessoas.

Lançada no dia 3 de maio, a campanha tem como meta recolher 50 mil doações até o início de julho. Até sexta (26), 25 mil peças já haviam sido arrecadadas.

"Agora, iremos em busca das outras 25 mil peças”, disse Elaine Freitas, secretária de Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher de Itapevi, pasta que auxilia o Fundo Social.

Elaine aproveitou para fazer um pedido: "recebemos muitas peças e agradecemos a contribuição da população, mas fazemos um pedido para que tenhamos mais peças de frio”, disse.

“Ficamos muito felizes quando vemos o sorriso no rosto de quem precisa receber as doações. Queremos ajudar cada pessoa e contribuir para que possam ter condições dignas e justas nestes períodos mais frios”, disse Lisianne Soares, primeira-dama de Itapevi e presidente de honra do Fundo Social de Solidariedade do município.

Para a diretora do Instituto Santa Paula Elizabete Cerioli, Ana Maria de Mello, a campanha do agasalho é uma ação inclusiva do Fundo Social de Solidariedade, ligado à Prefeitura. “Ela permite que pessoas de baixa renda e que não tenham acesso ou condições de adquirir os agasalhos possam levar para suas casas e aquecer seus familiares e lar", afirmou.

A dona de casa Judite Gomes Ferreira, 69 anos, moradora do Jardim Vitápolis, disse que as roupas doadas aquecerão sua família. “Meu marido está desempregado e minhas filhas estão precisando de roupas. Agradeço o esforço da Prefeitura e a ajuda aos moradores da cidade”, disse.

Noemi Arli Costa da Silva, também dona de casa e moradora do Vitápolis, 23, também agradeceu pelas peças recebidas. “Peguei roupas para mim e para as minhas filhas. Fico muito mais tranquila e feliz ao saber que elas terão o que vestir e ficarão bem”, resumiu.

Haverá entregas também nos dias 2 de junho no CRAS Amador Bueno (Rua Áurea Camargo Ribeiro, 422); 3 de junho, no Cemeb Florestan Fernandes (Rua Serra dos Farrapos, 130 - Jardim Rosemary); 9 de junho CRAS Jardim Maristela (Avenida Pedro Paulino, 422 - Cohab 1); 10 de junho, no Cemeb Dra. Zilda Arns Neumann (Rua Helena Abreu da Silva, 310 - Jardim São Carlos); 23 de junho CRAS Vila Aurora (Rua Américo Valentim Christianini, 420); 24 de junho, no Cemeb Orlando Villas Boas (Rua Periquito, quadra 13, lote 36 – Nova Cotia); 1 de julho, no Cemeb Vereador Antônio Rodrigues da Silva (R. Chuí, 44 - Parque Suburbano).

Todas as entregas acontecem das 9h às 12h.

Como doar?

As doações podem ser feitas em órgãos públicos, escolas, estações da CPTM e repartições - são mais de 400 pontos de coleta em toda a cidade. Para saber onde estão outros pontos de coleta, basta ligar no 4143-9700.

Também é possível doar pessoalmente na Secretaria de Desenvolvimento Social (Rua Escolástica Chaluppe, 154 – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O e-mail para contato é Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. .