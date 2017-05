Prefeitura contrata 29 novos profissionais de saúde em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi contratou 29 novos profissionais para trabalhar na rede municipal de saúde. Foram contratados psicólogos clínicos (4), odontólogo (1), nutricionista (1), ginecologista/obstetra (1), clínicos de Urgência e Emergência (20) e clínicos de Unidade Básica de Saúde (2). Todos estão trabalhando na rede desde as assinaturas de contrato, feita entre os dias 4 e 23 de maio.

A solenidade de boas-vindas aos novos profissionais aconteceu nesta quarta-feira (24), no Paço Municipal, com a participação do prefeito Igor Soares, do vice-prefeito Marcos Godoy (Teco), de secretários municipais, vereadores e técnicos da Secretaria de Saúde e Bem Estar da cidade.

A meta da Prefeitura, disse Igor, é contratar um total de 50 novos profissionais da saúde. "Com os novos servidores integrantes da saúde, esperamos que todos olhem com carinho e atenção para os problemas da população. É preciso estar focado na melhoria da qualidade da prestação dos serviços”, disse.

Para a secretária de Saúde e Bem-Estar de Itapevi, Luiza Nasi, os novos profissionais ajudarão a melhorar e a otimizar os atendimentos. "Temos muito trabalho para desenvolver, precisamos resgatar a dignidade da saúde no município", afirmou. "Essa recuperação se dá pela qualidade dos atuais e novos profissionais da rede. Nossa equipe valoriza a importância de todos, assim como deseja que o cidadão seja sempre bem acolhido e atendido”, declarou.

A nutricionista Vanessa de Lima Alves Santana vê a contratação como benéfica para a população. “Com uma equipe multiprofissional, o cidadão passa a ter melhor atendimento e os acompanhamentos ganham mais qualidade. Estamos todos prontos para nos dedicarmos à transformação da saúde do município”, disse.

O prefeito pediu comprometimento aos profissionais para ajudar a enfrentar os desafios na saúde. “Temos encontrado dificuldades para buscar e encontrar mão de obra especializada, mesmo com o chamamento público", reconheceu.

Os contratados participaram do processo seletivo 02/2017, publicado no Diário Oficial no mês de março. O contrato é válido por até dois anos e é renovado mensalmente.