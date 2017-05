Prefeito Igor Soares entrega cobertores para crianças da rede municipal

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, entregou nesta quarta-feira (10), na CEMEB (Centro Municipal de Educação Básica) Mário Thomaz de Oliveira, no bairro Jardim Vitápolis, cobertores para crianças com idade entre dois e três anos do berçário da unidade escolar.

As 30 creches da rede municipal de ensino estão recebendo os materiais. Ao todo, são 320 cobertores, de microfibra e poliéster, segundo o diretor de Infraestrutura da Secretaria de Educação de Itapevi, Mitchell Christopher Sombra Evangelista.

“É importante que neste período de frio as crianças tenham acesso a estes cobertores”, enfatizou Igor. Os cobertores já foram entregues às escolas, que agora farão a redistribuição aos alunos para uso exclusivo dentro da escola.

Durante a visita, o prefeito aproveitou a oportunidade para conversar com funcionários e alunos da escola, além de vistoriar as instalações físicas da unidade e conferir a qualidade da merenda oferecida. A diretora da unidade, Deise Barjud, agradeceu a visita do prefeito e a entrega dos cobertores.

“É fundamental que o prefeito olhe com carinho para a educação, que é uma área de muita responsabilidade em um governo, e, sobretudo, alvo de reivindicação por elevação de qualidade. As crianças ficaram felizes e seus pais certamente aprovarão a iniciativa”, disse Deise.

Outros materiais

De acordo com Evangelista, além das entregas de cobertores, a secretaria também destinou às unidades centenas de itens como móveis (81 mesas, 10 berços, 110 cadeiras e 3 armários), 13 aparelhos de ar-condicionado, duas impressoras, seis lousas, três aparelhos micro-ondas, sete máquinas de lavar e 11 ventiladores.

A Prefeitura também entregou 1.312 unidades de lençóis para berço; 440 vassouras, 458 toalhas de rosto e 15.120 unidades de guache.