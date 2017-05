Professores já podem tomar a vacina conta a gripe

A partir desta segunda (8), professores da rede pública e particular já podem tomar a vacina contra a gripe, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Saúde da Família (USF), das 7h às 16h.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, o vírus da gripe, acontece até o dia 26 de maio.

Além dos educadores, idosos com mais de 60 anos, profissionais da saúde, portadores de doenças crônicas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto) e crianças de seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias também devem ser vacinados contra o vírus da gripe.

Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que incluem pessoas com deficiências específicas, devem apresentar prescrição médica no ato da vacinação.

Já os pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) podem se dirigir aos postos em que estão registrados para receberem a vacina, sem a necessidade de prescrição médica.

Até o final da campanha, também deverão ser vacinados povos indígenas, pessoas privadas de liberdade (o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas) e os funcionários do sistema prisional.

Na cidade, o público-alvo da campanha é de aproximadamente 60 mil pessoas. A meta do Ministério da Saúde é vacinar, até o dia 26 de maio, pelo menos, 90% da população prioritária, considerada de risco para complicações por gripe.

Alergia a ovo

A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação anafilática prévia em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados. É importante procurar o médico para mais orientações.

Dia D

O Dia de Mobilização Nacional será no dia 13 de maio, quando além das 15 unidades de saúde da cidade, a vacinação também estará sendo feita no Ita Shopping Center (Centro) e no Center Lopes (Cohab), das 8h às 17h.

A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

A transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz).

À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.