Banda Jovem da Guarda de Itapevi fará primeira apresentação do ano na próxima terça (9)

A Banda Jovem da Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) fará sua primeira apresentação do ano na próxima terça-feira (9), às 14h30, antecipando as homenagens do Dia das Mães. O evento aberto ao público e gratuito será promovido na CEMEB Manuel Bandeira, na Rua Marialva, 386 - Jardim Briquet.

A Banda Jovem faz parte do projeto “Música contra Violência”, iniciativa da GCM que, desde 2011, já formou mais de 600 jovens músicos na cidade com faixa etária entre 10 e 15 anos.

“A apresentação será uma forma de mantermos o contato com a comunidade e de mostrarmos que a Guarda tem um trabalho além do policiamento ostensivo e atua com olhar comunitário e cidadão ao desenvolver projetos sociais em benefício de sua população”, afirma o regente da banda, Fábio de Andrade Xavier.

Atualmente, 30 alunos integram o conjunto musical, de acordo com Xavier.

O trabalho inclui o transporte para os alunos, que recebem alimentação e são atendidos três horas por semana pelo projeto, cujo objetivo é ampliar a linguagem musical de jovens de diferentes classes sociais com atividades extracurriculares.

Ao todo, o projeto atende 100 estudantes, que aprendem as técnicas dos instrumentos de cordas (violão, guitarra e contrabaixo), sopros (clarinete, trompete, saxofone, trompete, trombone, tuba, eufônio, flauta transversal e iniciação musical na flauta doce), além de aulas de percussão e bateria.

A estimativa é de que nesse evento 400 crianças participem das atividades, incluindo pais e convidados. São realizadas, em média, 12 apresentações por ano.

Desde 2011, a previsão é de mais de 3 mil pessoas já tenham assistido às apresentações em toda Itapevi, afirma Xavier.

Para saber mais sobre o projeto, o telefone para contato é 4205-2433.