Itapevi inicia campanha contra tracoma, verminoses e hanseníase em escolas municipais

A Prefeitura de Itapevi iniciou na manhã desta quinta-feira (27) a Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma, no Cemeb Profª Maria Zibina de Carvalho, no bairro Alto da Colina.

Conhecida como "Campanha dos Três Bichos", a ação tem como objetivo fazer o diagnóstico e prevenção de hanseníase, verminoses e tracoma junto a crianças e adolescentes de 5 a 14 anos. Mais de 3 mil jovens devem ser beneficiados.

“O tracoma pode ser detectado em um diagnóstico simples de verificação dos olhos por um profissional capacitado”, explicou a médica sanitarista Shizuko Nishimura, da Secretaria de Estado de Saúde, que juntamente com agentes da vigilância epidemiológica de Itapevi deu início à campanha na escola municipal.

Durante a visita, os profissionais de saúde conversaram com os alunos explicando o que é a doença e o que deve ser feito para preveni-la.

“Se alguma criança recebe o diagnóstico positivo para a doença, avisamos os pais e fazemos uma consulta familiar para iniciar o tratamento de todos os membros da família”, explicou Miriá Lazzarini, técnica sanitarista da Secretaria de Saúde e Bem-Estar de Itapevi.

Passaram por consulta médica as crianças que receberam autorização, por escrito, dos pais. Elas também foram medicadas com uma dose única de Albendazole, comprimido mastigável contra verminoses.

Público-alvo

O público-alvo da ação é composto por estudantes matriculados em sete CEMEBs (Centro Municipal de Educação Básica): Antonio Carlos Gomes, Professor Florestan Fernandes, José dos Santos Novaes, Professora Magali Trevisan Proença de Almeida, Marcilene Luiza de Melo Gazolla, Dona Maria Roncagli Michelotti e Professora Maria Zibina de Carvalho.

A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é cobrir 5% da população na faixa etária de 5 a 14 anos. Em Itapevi, a campanha é realizada desde 2012.

A campanha pode durar até seis meses, já que as consultas dependem da disponibilidade das equipes médicas e de profissionais da Secretaria Estadual de Saúde, que auxiliam no diagnóstico.

Saiba mais sobre o Tracoma

É uma doença que afeta os olhos, causada pela bactéria Chlamydia Tracomatis, ocorre principalmente em crianças. O tratamento é simples, mas se a doença não for tratada, com o passar do tempo, pode causar cegueira. Os olhos podem ficar irritados, vermelhos, coçando, lacrimejando e com secreção, com sensação de corpo estranho e fotofobia.

Em muitos casos pode não apresentar sintomas. A transmissão ocorre por meio da secreção dos olhos de uma pessoa para outra ou através de objetos contaminados. A prevenção é feita através de medidas e higiene como lavar as mãos, não coçar os olhos e não compartilhar objetos. A busca ativa será feita por profissionais da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde.

Verminoses

As verminoses são um grupo de doenças parasitárias intestinais. O impacto negativo destas doenças produz, além da redução no desenvolvimento físico e mental, diarreia, dores abominais, falta de apetite, perda de peso, até complicações como obstruções de órgãos que exigem intervenção cirúrgica podendo inclusive levar à morte. O tratamento preventivo em escolares está em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconiza o uso de medicação periódica como medida preventiva e efetiva para redução da carga de parasitas.

Hanseníase

É doença crônica, causada por um bacilo capaz de infectar grande número de indivíduos e que danifica pele e nervos periféricos. O surgimento de incapacidades físicas é um dos aspectos mais importantes da doença. Para detectar os casos de hanseníase é utilizado um formulário denominado ficha de autoimagem, o qual os estudantes levam para casa, pais ou responsáveis devolvem preenchidos à escola. As fichas são avaliadas por profissionais de saúde e os casos com lesões suspeitas são encaminhados à unidade de saúde para confirmação diagnóstica e tratamento.

Caso haja dúvidas ou suspeita de uma das doenças, é possível acionar a Vigilância Epidemiológica na Secretaria de Saúde e Bem Estar (Avenida Rua Dimarães Antonio Sandei, 123 - Vila Nova Itapevi). O telefone para contato é o 4143-8499 (ramal 8478).