Sob gestão Igor Soares, Passe Livre cresce 80% em Itapevi

Nesta quinta-feira (27), o prefeito de Itapevi, Igor Soares, participou da cerimônia de entrega do Passe Livre para beneficiários do programa. O evento foi realizado no auditório da Secretaria de Educação e Cultura e reuniu cerca de 300 pessoas, entre autoridades, gestores públicos, estudantes e familiares.

Em 2016, o programa beneficiou 450 estudantes de toda a cidade. Neste ano, o número chegou a 812 - uma alta de 80,4% no número de atendidos pelo Passe Livre.

“Os estudantes passam a ter seu direito garantido e preservado. A medida é assegurada pela nossa gestão pautada na austeridade e pelo compromisso”, declarou o prefeito.

O período de inscrição começou no dia 16 e foi até o dia 31 de março, mas Igor Soares determinou que o prazo fosse prorrogado por mais 30 dias para atender mais estudantes.

Sem burocracia

A Prefeitura pretende desburocratizar o atendimento em 2018 para que o benefício possa ser solicitado pelo Portal da Prefeitura, disse o prefeito. “O usuário terá conforto, praticidade e autonomia e apenas nos procurará para a retirada do benefício”, afirmou.

Igor ainda destacou que deverá ampliar o Transporte Escolar Gratuito (TAG) nos próximos meses para atender todos os estudantes da rede do ensino infantil. “Estamos em diálogo para estudar o número e a viabilidade”, explicou.

“Com empenho, conseguimos entregar um grande número de cartões e atender à necessidade, mas entregaremos ainda mais”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo.

A secretaria registrou 623 novas solicitações do cartão Passe Livre neste ano. Solicitaram a renovação 291 beneficiários. Foram indeferidos pela concessionária 102 pedidos. O total de atendimentos chegou a 3.712, entre orientações, inscrições, renovações, reclamações, entre outros.

Quem tem direito ao Passe Livre

Estudantes que estiverem regularmente matriculados na rede pública de Itapevi podem solicitar o Passe Livre. O interessado deve morar a uma distância igual ou superior a dois quilômetros do estabelecimento de ensino em que está matriculado e possuir renda familiar máxima de até dois salários mínimos mensais.

Saiba como obter o benefício pelo link: https://goo.gl/5XzkU8.